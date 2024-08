„Například jak zabránit prosakování vody,“ upřesnil Honzárek. Nejbližší kontrolní den na stavbě bude v pondělí 2. září. „Na základě toho město vydá další informace k uzavírce v Baštínově, předpokládáme, že práce by mohly skončit v říjnu,“ doplnil místostarosta města.

Z takové zprávy nemají radost hlavně řidiči. Po silnici od Havlíčkova Brodu do Vysoké neprojedou. „Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedená po silnici první třídy a novém obchvatu,“ informoval řidiče Martin Stehno z havlíčkobrodského odboru dopravy.

David Novák provozuje v Baštínově stanici technické kontroly. „Ve směru od Havlíčkova Brodu nás uzavírka silnice neomezí, protože se silnice zavře až za námi, ale řidiči, kteří k nám pojedou od Šlapanova, budou mít horší cestu,“ řekl Deníku.

Dlouhá objízdná trasa

Oficiální značená objízdná obousměrná trasa totiž vede z Vysoké do Šlapanova přes Smilov a Pozovice až do Štoků a tam po silnici první třídy do Havlíčkova Brodu. „Projedeme se,“ stěžují si obyvatelé Šlapanova.

Deníku to potvrdila starostka Šlapanova Veronika Vyšinská. „Řidičům ve Šlapanově se to nelíbí. Ptali se i na úřadě, jak objížďka vypadá a proč nemohou jezdit neoficiální objízdnou trasou přes Mírovku. Jenže ta silnice přes Mírovku je jen pro autobusy, vozidla IZS a místní obyvatele,“ upřesnila starostka. Jak dodala, chápe, že řidiči ze Šlapanova najedou kilometry navíc. K tomu silnice první třídy u Štoků je dopravně vytížená.

Jenže silnice přes Mírovku není pro dopravní nápor z bezpečnostních důvodů vhodná. Podle odboru dopravy je objízdná trasa skutečně rozsáhlá. Ale stavební práce v Baštínově jsou složité. Kvůli uzavírce je také změněna trasa linky číslo 5 hromadné dopravy, která končí na zastávce Futaba a do sousední Mírovky už nejede.

Na stavbě se finančně podílejí Kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod. Podle místostarosty Honzárka je to společná investice kraje a města, které vlastní právě rybník. „Hráz, po které vede tato silnice, byla ve velmi špatném stavu. Několik let jsme se na tuto investici připravovali a letos na ni došlo. Město to bude stát téměř devět milionů korun,“ upřesnil Honzárek. Silnice dostane i nové veřejné osvětlení.

Změny u MHD i linkových autobusů: Provoz městské hromadné dopravy: Linka č. 5 ukončena na zastávce Futaba a zastávky Baštínov směr Mírovka, Baštínov směr DT a Mírovka nebudou obsluhovány. Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek.

Provoz veřejné linkové osobní dopravy: Linkové autobusy pojedou přes Herlify a Mírovku do Baštínova. To znamená asi jeden a až jeden a půl kilometru navíc. Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky linkových autobusů „Baštinov,,rozvodna“ po dobu trvání uzavírky dočasněna stávající zastávku „Baštinov“.

I podle informací Kraje Vysočina jsou stavební práce v Baštínově rozděleny následovně. Zadavatel, to je Kraj Vysočina, má na starost rekonstrukce silnice a město Havlíčkův Brod opravu hráze rybníka, rekonstrukce veřejného osvětlení a místní komunikace.