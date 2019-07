Na Kadlečáku si lidé mohou půjčit horské káry nebo horskou koloběžku. Živo přes léto je tady úplně poprvé. „Letošní novinka se chytla dobře a jezdí sem lidé ze širokého okolí. Provoz je hodně závislý na počasí, ale na nezájem si rozhodně nemůžeme stěžovat,“ pochvaloval si předseda lyžařského spolku Kadlečák Jaroslav Kaiser.

Užít si vítr ve vlasech při sjezdu z kopce mohou zájemci během víkendů, a to od deseti do osmnácti hodin. Objednávat se předem nutné není. „Sezona potrvá, dokud nám to počasí dovolí a lidé o to budou mít zájem,“ prozradil Kaiser.

Káry jsou určené starším patnácti let. „Mohou jet i mladší, ale ti musí být v káře spolu s rodičem,“ upozornil Kaiser a dodal, že váhový limit káry je sto kilogramů. Jedna jízda zájemce vyjde na padesát korun, tři jsou za sto korun a nebo si mohou koupit rovnou pět jízd za sto padesát korun.

Nedaleko Luckého Vrchu ve Žďárských vrších se mohou zájemci projet na kolečkových lyžích. Není to však pravidelná aktivita. „Máme tady krásnou asfaltovou cestu mezi Telecím a Luckým Vrchem, kterou sjíždí bruslaři a lidé na kolečkových lyžích. Na silnici se ale musí zastavit provoz, takže pořádáme zhruba dva závody za rok,“ prozradil provozovatel prvorepublikové chaty Lucký Vrch Milič Sypták. Poslední závody se tady konaly od 14. do 16. června.

Dříve se lidé mohli svézt na terénních tříkolkách i na Křemešníku na Pelhřimovsku. Už druhým rokem je ale neprovozují. „Hodně nám devastovaly sjezdovku, takže v tuto chvíli řešíme, jestli se k nim vůbec ještě někdy vrátíme,“ vysvětlila provozovatelka Ski areálu Křemešník Magda Vaňková.

Sjezdovku ale neničily jen tříkolky. „Před zimní sezonou potřebujeme sjezdovku dostat do lepšího stavu. Potřebuje opravit nejen po tříkolkách, ale i po bouřkách, které nám vždy odnesou trochu hlíny. Snažíme se ji dobře sekat, abychom měli ideální povrch pro provoz v zimě,“ dodala Vaňková.

Přesto si turisté nemusejí zoufat. „Máme tady lanový park, a to hned ve třech variantách. Je určený jak pro děti, tak i pro zdatnější sportovce a každý si najde svou trasu. Dále nabízíme dětské outdoorové centrum, kde jsou trampolíny, prolézačky a tobogan. Myslím si že v tuto chvíli máme dost vyžití a každý si u nás najde nějakou zábavu a relax,“ zavřela s úsměvem Vaňková.

Prázdno je i v areálu Bystré – Hamry na Žďársku. „My jsme jenom občanské sdružení a sjezdovku provozujeme při zaměstnání, takže letní rej u nás žádný není,“ potvrdil za provozovatele sjezdovky Oldřich Janoušek.

Tato sjezdovka prý ani žádné letní aktivity neumožňuje. „Ležíme v rekreační oblasti, kam jezdí poměrně dost cyklistů, takže zájem by asi byl. Sjezdovka je ale dost prudká a žádné aktivity, které bychom tady mohli provozovat, nemáme. Například bobová dráha by byla asi hodně nebezpečná,“ zamyslel se Janoušek.

I na další žďárské sjezdovce je přes léto klid. „U nás je situace taková, že v létě žádné vyžití nemáme. Provádíme jen údržbu pozemků,“ uvedl správce sjezdovky na Harusově kopci Karel Klapač.

Na Harusáku by podle Klapače ani nebyl zájem o letní aktivity. „Lidé se na letní atrakce ptají minimálně. V okolí Nového Města jsou vyhlášené singltreky, nově tam jsou i bikeparky a těch atrakcí je tam dostatek, takže u nás by se to nevyplatilo,“ přemítal Klapač.