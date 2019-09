„Chceme představit veřejnosti některé zajímavé sociální služby v kraji, ať už jsou to Domovy pro seniory, hospice, Český červený kříž, nebo jiné neziskové organizace zaměřené na lidi s různým stupněm postižení. Chceme tak vzkázat zdravé veřejnosti, že bez bariér nám všem bude líp. Potěšující je, že zájem neziskových organizací se prezentovat každý rok stoupá,“ informovala mluvčí Oblastní charity Markéta Paculová s tím, že veletrh cílí i na dříve narozené. „Ne všichni senioři zvládnou práci s internetem a ne všichni se dovedou orientovat v nabídce sociálních služeb. Tento způsob je pro ně, a samozřejmě nejen pro ně, ale i havlíčkobrodskou veřejnost mnohem zajímavější,“ konstatovala Paculová.

Mezi stálé účastníky patří například denní centrum pro seniory Astra Humpolec. „Jezdíme sem každý rok a moc se sem těšíme. Jak my, tak i naši klienti,“ svěřila se za Astru Bohuslava Medová. Právě senioři z Astry zahájili veletrh sociálních služeb sborovým zpěvem. „Scházíme se tak dvakrát do týdne. Je nás asi dvacet, nejraději zpíváme lidovky. Do Brodu jezdíme moc rádi,“ svěřila se jedna z členek souboru, bývalá zdravotnice Marie Kunčová.

Na náměstí v Havlíčkově Brodě se na veletrhu sociálních služeb letos představil vůbec poprvé Domov Háj u Ledče nad Sázavou, který pečuje hlavně o lidi s mentálním postižením. „Přihlásili jsme se sami. Chtěli jsme se v Brodě představit, protože se sem budeme stěhovat. Tedy přesněji, naše zařízení prochází transformací, klienti se stěhují z ústavního bydlení do komunitních domků. Dva domky už máme ve Světlé nad Sázavou, další dva budou v Havlíčkově Brodě na Ledečské ulici,“ vysvětlila vedoucí komunitního bydlení Lucie Šormová