Úplnou novinkou je ale podle odboru dopravy mobilní aplikace zvaná virtuální lístek. „Při registraci je nutné provést spárování aplikace s příslušným úřadem. K tomu slouží QR kód, který je dostupný v budově úřadu nebo na webu města,“ upozornil vedoucí odboru dopravy Martin Stehno.

Pomocí mobilní aplikace se lze dálkově objednat k vyřízení záležitosti nebo si vyzvednout již zmíněný virtuální lístek. To je v Brodě naprostá novinka. Lístek si návštěvník může stáhnout přímo do aplikace svého mobilního telefonu. „Až přijde na řadu, dostane tuto informaci do mobilu, kde ji pouze potvrdí. Klient nemusí být přímo v čekárně, ale minimálně v docházkové vzdálenosti,“ upozornil odbor dopravy s tím, že platnost lístku je minuta. Podle živnostníka Pavla Domkáře minuta není nic moc. „To abych se od toho úřadu nevzdaloval a raději seděl na chodbě," poznamenal.

Vše co usnadní návštěvu úřadu, aby člověk nemusel trčet ve frontě je pozitivní. To si myslí Jana Švecová z Havlíčkova Brodu. „Dneska se nikomu nechce, pokud jste zaměstnaní, chodit po úřadech a hodiny tam posedávat v čekárně a koukat do zdi. Žijeme proboha v jedenadvacátém století,“ zdůraznila.

Návštěvu úřadu usnadní podle mluvčí radnice Aleny Doležalové i dálkové objednání. Návštěvník úřadu si vybere příslušnou agendu, den i čas objednání. „Na zadaný e-mail obdrží čtyřmístný kód, kterým se při příchodu přihlásí na tiskárně, kde je mu vydán příslušný lístek do fronty. Novinkou je zaslání QR kódu a ten stačí přiložit ke čtečce umístěné u tiskárny lístků,“ doplnila mluvčí.