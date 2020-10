V politice si prošla takřka všemi funkcemi. Od zastupitelky přes starostku a poslankyni až po krajskou radní. Právě s posledním jmenovaným postem se teď loučí. „Stále ale zůstávám v brodském zastupitelstvu, takže úplně z veřejné sféry nezmizím. Nicméně je potřeba dát šanci mladším,“ podotýká Jana Fischerová.

Většina ji vnímá jako v každé situaci usměvavou a elegantní dámu, která si dokázala získat srdce ostatních. „Mnohokrát jsem se s ní potkal nejen pracovně. Veškerá spolupráce s ní byla vždy naprosto jedinečná. Sešli jsme se i na několika svatbách a vždy jsem z ní jako oddávající byl nadšený,“ vzpomíná Pavel Buňat z Lípy.

Právě proto sehrála tato inspirativní žena důležitou roli i při jeho velkém dnu. „Když jsem teď už manželku žádal o ruku, řekl jsem jí, že mám jednu podmínku, a to aby nás oddávala právě Jana. Bez ní že svatba nebude,“ směje se Buňat.

Svého rozhodnutí v žádném případě nelituje. „Lépe jsme si vybrat nemohli. Nejeden svatební host nám řekl, že hezčí řeč při obřadu ještě neslyšel. Jsme moc rádi, že jsme do manželství mohli vstoupit právě takto a Janě za to ještě jednou srdečně děkujeme,“ dodává Buňat.

Pozitivní a energická dáma

Podobně o ní mluví i její spolupracovníci. „Je to pozitivní a energická dáma. Byly jsme v radě dvě ženy, dvě Jany a ač nás dělí pár let, byly jsme si blízké a pojila nás taková ta ženská soudržnost,“ popisuje svou kolegyni rovněž končící radní Jana Fialová.

Jak sama Fischerová říká, k politice ji přivedla náhoda. „Před šestadvaceti lety za mnou kolegové přišli s tím, abych s nimi utvořila kandidátku. Moc se mi do toho nechtělo, protože jsem se chtěla věnovat rodině a podnikání. Nakonec jsem však souhlasila, ale přála jsem si být až na konci kandidátky, kde nejsou šance na získání mandátu tak velké,“ vypráví.

Havlíčkobrodští ale měli jiný názor. „Vykroužkovali mě a já se dostala do zastupitelstva. Pak už to šlo strmě nahoru. Nebyla to vždy procházka růžovým sadem, někdy ten chodník byl pěkně trnitý, ale vážím si toho a jsem pyšná na to, co se nám s kolegy povedlo,“ svěřuje se původní profesí stavařka.

Nejraději vzpomíná na éru, kdy po jedno volební období usedla do čela Brodu. „To byly moc hezké roky. Měla jsem přímou vazbu od lidí a byla s nimi takřka v každodenním kontaktu,“ hodnotí bývalá havlíčkobrodská starostka.

Konec cestovní kanceláře

Nejen za politikou však pomalu zavírá dveře. Po téměř třech dekádách k poslednímu září skončila i ve své cestovní kanceláři Ada Tour, kterou s manželem provozovala hned vedle brodské radnice. „Plánovala jsem, že za krásami Vysočiny budu vozit zahraniční turisty. Všechno se ale muselo zrušit. Podle odborníků ještě další dva roky lépe nebude, takže jsme se rozhodli provoz zastavit,“ vysvětluje Fischerová.

Teď se chce věnovat hlavně sobě. „Už nějakou dobu se těším, až se budu moci věnovat rodině, přátelům a svým koníčkům. Trochu jsem je v posledních letech zanedbávala. Jsem ale člověk, který je zvyklý být neustále v zápřahu, takže nudit se rozhodně nebudu,“ dodává se svým pověstným úsměvem na rtech.

Jana Fischerová

Zdroj: Archiv Jany Fischerové- narodila se 20. 8. 1955

- pochází z Havlíčkova Brodu

- je vdaná, má dvě děti

- vystudovala ČVUT v Praze

- pracovala jako učitelka a podnikatelka

- do politiky nastoupila v roce 1994

- v letech 2006-2010 byla brodskou starostkou

- ráda sportuje, cestuje, věnuje se hudbě a cizím jazykům