Běžci přinesli na Havlíčkobrodsko mírové poslání

Chotěboř, Vilémov /FOTO, VIDEO/ - Denně běžci, kteří běží takzvaný Peace Run, uběhnout až sto kilometrů, aby přinesli do různých koutů světa mírové poslání. V úterý 25. června „míroví běžci“ zavítali na Havlíčkobrodsko, a to do Ždírce nad Doubravou, Chotěboře a do Vilémova.

Nejen, že běží do všech koutů světa, ale i ze všech koutů. Mezi běžci byli kromě Čechů například i Ukrajinec, Slovenka, Ruska, Brit, Lotyšan nebo Mongolka. Právě poznání jejich národností byly jedním z úkolů, které na děti čekaly. Nechyběl ani společný běh, hymna Peace Runu a spoustu dalších aktivit. Pozadu nezůstaly ani děti. Například školáci z Vilémova si pro běžce připravili obrázky, představení o zvířátkách, které sklidilo velký úspěch, a vlastnoručně vyrobené občerstvení. Z Havlíčkobrodska si běžci odnáší samé dobré vzpomínky. „Bylo to skvělé, cestou jsme potkali spoustu dětí a lidí. Musím říct, že na Havlíčkobrodsku jsme měli jedno z nejkrásnějších přijetí v České republice. Děti si připravily krásný program a jsme moc rádi, že se připojily k nám," pochválil Apaguha Veselý, koordinátor Mírového běhu v České republice. Hlavní myšlenkou běhu je to, že každý člověk může udělat něco proto, aby byl svět kolem nás lepší. „Máme takové motto, které říká, že mír začíná u mě. A když si uvědomíme, že dobré kvality máme ve svém srdci, tak se můžeme snažit je předávat dál a šířit k dalším lidem," dodal Veselý. Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes 150 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných. Je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo "mír" a jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat. Toto vše symbolizuje Mírová pochodeň. Mezinárodní tým běžců ji nese a předává všem, kteří se chtějí k této myšlence připojit.

Autor: Jana Kudrhaltová