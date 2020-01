Místo oprav starý most v Bezděkově zbourají. Demolice uzavře silnici

Velkou rekonstrukcí měl projít starý most v Bezděkově na Havlíčkobrodsku. Most vede přes potok Cerhovka nedaleko koupaliště u silnice z Bezděkova do Sloupna. Jenže se ukázalo, že most je v tak špatném stavu, že už ho nelze opravit.

Demolice mostu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta