Dětské hřiště popsal jako problémové místo už na setkání Veřejného fóra obyvatel s radnicí například Tomáš Holenda z Okrašlovacího spolu Budoucnost. „Na dětském hřišti u Billy se scházejí nepřizpůsobiví. Matky s dětmi se tam bojí chodit a říkají, že situace je neúnosná. Je tam nepořádek, obyvatelé domů v okolí si stěžují. Myslí, že město má nějakou možnost tu situaci řešit,“ prohlásil Holenda.

Podle mladé maminky Jitky Hejkalové z Havlíčkova Brodu jsou ve městě dvě místa, která se jí nelíbí. „A to je dětské hřiště u Billy a jeho nejbližší okolí a pak vlakové nádraží. Ani na jednom z nich se necítím příjemně. Konkrétně u Billy je to rodinka nepřizpůsobivých. Dělají tam rámus a nepořádek. To všechno doplňují bezdomovci na lavičkách. Pijí pivo z plastových flašek, kouří, sprostě hulákají a házejí odpadky na zem, takže tam s dětmi chodit nebudu,“ povzdechla si Hejkalová.

Testovací místa nestíhají. Proto v Havlíčkově Brodě vznikne nové

Těsně s hřištěm u Billy sousedí za hradbami řada panelových domů. Lidé, kteří bydlí v přízemí na hřiště vidí a všechno, co se tam děje, mají z první ruky. Například Zdeněk Gryč chodí kolem hradeb a hřiště na každodenní zdravotní procházku jen v zimě. „V létě bych sem nešel. Už kvůli lidem, co se tady scházejí. Obsadí hřiště u hradeb i to malé hřiště kousek od Billy. Každou chvíli je tady řev. Samozřejmě městská policie sem na kontroly chodí pravidelně. Ale moc nezmůže. Výtržníky vykáže a oni se za pár minut vrátí,“ řekl Gryč.

Podobné zkušenosti má i jeho sousedka. Jméno zveřejnit nechtěla, obává se msty, ale redakce její jméno zná. „ Dneska se o těch lidech nesmí říkat nic špatného, jinak budete mít malér. Ale my to tady máme z první ruky. Jakmile se oteplí, je jich tady někdy až třicet. Přidají se k nim i bezdomovci a hned je veselo. Rámus, řev, nepořádek. Jděte se podívat, jak to hřiště dneska vypadá. Jak je zničené. Mamky s dětmi z naší ulice tam nechodí,“ postěžovala si žena, bydlící v jednom z domů.

Svoje zkušenosti s hřištěm u Billy mají i havlíčkobrodští městští strážníci. Píšou o tom na svých webových stránkách. Jednoho opilého bezdomovce museli z hřiště vyhánět několikrát a pokaždé se vrátil.

Hřiště u Billy, ulice Na hradbách i celé Kalinovo nábřeží je podle ředitele městské policie Jana Pavlíka problémová zóna. „Ty, co si stěžují, chápu. Ani mně, jako člověku, se nelíbí, že na lavičkách posedávají lidé špinaví, páchnoucí, co na sebe vulgárně pokřikují, což straší některé kolemjdoucí. Ale my máme bohužel svázané ruce,“ vysvětlil Pavlík.

Podle něj může na základě zákona městský strážník problémového člověka vykázat jen tehdy, když něco prokazatelně spáchá. „Takový je opravdu zákon. A my ho musíme striktně dodržet. A to nemluvím o tom, že když městská policie jednomu individuu domlouvá, dva další si nás točí na mobil,“ dodal Pavlík. Také starosta města Jan Tecl ví o stížnostech na hřiště u Billy a jeho okolí. „Kalinovo nábřeží kontroluje průběžně policie republiková i městská. Navíc sem zasahují částečně i městské kamery. V případě skutečného ohrožení mohou například děti zavolat pomoc přes speciální hodiny umístěné na hřišti,“ vysvětlil Tecl.

Ulice ke sportovní hale v Havlíčkově Brodě se na dlouho zavře

Autorkou nápadu chytrých hodin je Jana Kostelníková z Prostějova, kde také měli takové hodiny jako první v České republice. „Moje dcera chodila z hřiště pozdě domů. Měla jsem o ni strach,“ vysvětlila autorka, proč hodiny vymyslela. Na hodinách jsou tlačítka, kterými si dítě může přivolat v nebezpečí pomoc. Strážníky nebo záchranku.

Hodiny s chytrými tlačítky mají přímé spojení se strážníky městské policie a dispečinkem havlíčkobrodské nemocnice. Instalaci a provoz hodin veřejně podpořil například Hynek Blaško, otec malého Jakuba Šimánka. Toho v květnu 2008 zavraždil v Havlíčkově Brodě slovenský pedofil Antonín Novák. Hodiny zatím naostro nikdo použít nemusel.