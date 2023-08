Bezdomovců a dalších nepřizpůsobivých si všímá u Kauflandu student Radek Musil. „V létě jich tu přibývá. Ale stejné je to kolem nádraží. Někdy jen sedí a pokřikují, někteří žebrají. Občas jsou vulgární, když mají trochu upito. Pak je lepší se jim vyhnout,“ poznamenal. Seniorka Jiřina Fröhlichová řekla Deníku, že se těch postav kolem Kauflandu bojí a večer by tam nakupovat kvůli obavám raději nešla. „Je nepříjemné kolem nich projít. Připadá mi, že v Brodě je takových lidí čím dál víc,“ posteskla si.

O bezdomovcích u Kauflandu se zmínil na posledním veřejném setkání s obyvateli Havlíčkova Brodu i starosta Zbyněk Stejskal. „Množí se stížnosti na bezdomovce. Městská policie tam jezdí často. Jenže je to těžko řešitelný problém. To, že lidé bez domova posedávají na zídce poblíž obchodu a vypadají odpudivě, není důvod k zákroku městských strážníků,“ poznamenal starosta.

Městská policie na místo skutečně jezdí. Jak vysvětlil Deníku ředitel Stanislav Čeloud, stížností přímo od zákazníků bývá ale minimum. „Nejčastěji nás volá ostraha. Stěžují si na bezdomovce a jejich chování. Bezdomovci mají ale svůj styl života. To, že sedí a hlasitě pokřikují, není důvod k zásahu. Nemáme zprávy, že by někomu ublížili. Samozřejmě existuje městská vyhláška. Ta zakazuje pití alkoholu na veřejnosti, ale dávat pokutu bezdomovci nemá smysl,“ konstatoval ředitel.

Jak dodal, o problémech s bezdomovci už jednalo vedení města se zástupci obchodního řetězce a zřejmě se ještě nějaké setkání uskuteční. Kaufland by jistě uvítal, kdyby lidé bez domova od obchodu odešli, ale mnoho možností, jak to provést, není. Když je strážníci od obchodu vykážou, za chvíli se vrátí. „Možná by pomohlo, kdyby někteří zákazníci přestali dávat bezdomovcům drobné a nekupovali jim pití. Pak by možná odešli, ale jisté to není,“ dodal Čeloud s tím, že supermarket už zavedl nějaká vlastní opatření. „Na zídce, kde bezdomovci nejčastěji sedali, se objevil kus železa. Na zídce se už sedět nedá,“ poznamenal ředitel městské policie.

Deník hovořil o bezdomovcích s některými zaměstnanci marketu. Jména zveřejnit nechtěli, protože zaměstnanci mají zákaz mluvit s novináři. „S bezdomovci má problémy hlavně ostraha. Obtěžují prý zákazníky a znečišťují okolí. Když prší, táboří pod stříškou u vozíků. Někdy jsou hluční a vulgární. My jim nesmíme prodávat alkohol, ale nemá to cenu. Pošlou si pro něj někoho jiného. Chodili na naše toalety. Dělali tam nepořádek. Potkat se tam s nimi nebylo nic příjemného. Teď se za návštěvu WC platí a bezdomovci se tam už nedostanou,“ řekli Deníku.

Řetězec zavedl ve svých pobočkách placené toalety. V desítkách měst po celé České republice nainstaloval před WC turnikety. Za použití se platí dvacet korun. Svou roli mohla sehrát i přítomnost bezdomovců a různých „existencí“ v okolí obchodů. Tomu by napovídala poslední odpověď mluvčí řetězce Ivany Dvořákové. „Důvodem je hlavně zlepšení čistoty a bezpečnosti na našich zákaznických toaletách.“

Vedení havlíčkobrodského supermarketu s Deníkem na téma bezdomovci mluvit odmítlo a odkázalo na tiskovou mluvčí v Praze. Odpověď na dotaz z Prahy, zda jsou bezdomovci skutečně problém, ale nepřišla.