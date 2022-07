Obchvat Brodu: Vyvlastňování pozemků rozpoutá soudy, varuje podnikatel ze Šmolov

Stavební akce v Bílku



* Oprava propustku s kamennou klenbou: Oficiální termín 1.4. až 31.7. 2022

* Rekonstrukce silnice přes Bílek: Oficiální termín od 1.8 do 31.10 až bude opravený vodovodní přivaděč.

* Chodník v Bílku: Oficiální termín druhá polovina roku

* Rekonstrukce vodovodního přivaděče: První etapa od 1.5. do 31.7. 2022, druhá etapa od 1.8 do 30.9. 2022

* Oprava železničního přejezdu: Oficiální termín od 2.7. do 29.7. 2022



Zdroj: Město Chotěboř, Kraj Vysočina

Petr Šmahel je majitel penzionu a restaurace v Bílku. „Dva roky mě dusil kovid a teď silnice,“ dodává. Od dubna do konce října řidiči po silnici druhé třídy do Bílku neprojedou. Důvodem je oprava silnice, silničního mostku a velká výměna vodovodu na stejné trase.

Oficiální objížďka vede z Chotěboře přes Ždírec nad Doubravou. Autobusy jezdí po trase přes Příjemky, Střížov a Jitkov. Objížďka je pro lidi v Bílku noční můrou. „Kdo jede z Bílku do Chotěboře a naopak, najede dvacet kilometrů denně navíc. Místní toho mají při dnešních cenách benzínu plné zuby. Mě kvůli tomu hosté zrušili pobyt,“ říká Šmahel.

Podobné zkušenosti má i majitelka místního penzionu Marie Krajíčková. „Měla jsem hosty, co jezdili denně do Chotěboře. Nakonec mi řekli, že se nebudou trmácet po objížďce. Proto se stěhují do Chotěboře a já tratím,“ vysvětluje.

Do Bílku jezdili turisté hlavně na pěší tůry kouzelným údolím Doubravy. Teď sem podle Petra Šmahela nejezdí skoro nikdo. „Jen pár důchodců vlakem. Ti, co byli zvyklí přijet autem na parkoviště v Bílku, vidí zavřenou silnici. Otočí se a jedou pryč,“ posteskne si restauratér.

Stěžuje si i Roman Hanousek z obchodu se zbožím pro motorkáře. „Zákazníci nejezdí, tržby jdou dolů,“ říká podnikatel a vysvětluje, že Bílek je zavřený z obou stran. „Neproklouzne ani myš. U uzavírky občas hlídkuje i městská policie z Chotěboře. Mám problémy s dodávkami zboží. Kurýři odmítají jezdit kilometry navíc a vzkazují, ať si zboží vyzvednu třeba ve Ždírci,“ stěžuje si obchodník a dodává, že podle jeho názoru nemají stavební práce v obci potřebné tempo.

V Bílku se letos sešlo dokonce pět investorů najednou. Kraj Vysočina, krajští silničáři, město Chotěboř, Vodovody a kanalizace a k tomu se Správa železnic chystá opravovat dva železniční přejezdy. „Takže do Bílku nepojede ani vlak. To nás už můžou rovnou zavézt,“ reaguje na zprávu Petr Šmahel.

Nejdůležitější akcí je tady rekonstrukce silnice a mostku, takzvaného propustku, před Bílkem směrem od Chotěboře. „Propustek je ve špatném stavu, konstrukce potřebuje výměnu. Stejně tak je ve špatném stavu silnice,“ informovala před zahájením prací mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová. Silnice druhé třídy od Chotěboře přes obec Bílek, Sobíňov směrem ke Ždírci nad Doubravou měla být podle starosty Sobíňova Miloše Starého opravena už dávno.

Stavebních prací v Bílku využije i město Chotěboř. „K vybudování nového chodníku na konci Bílku směrem na Ždírec,“ vysvětlil starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Vodovody a kanalizace se zase pustily do oprav přivaděče a domovních přípojek. „Přivaděč je na hranici životnosti. Rekonstrukce je nutná kvůli dodávkám pitné vody pro Chotěbořsko,“ zdůraznil starosta Škaryd. Kraj, město Chotěboř, vodohospodáři i silničáři jsou si vědomi komplikací, které stavby způsobí, ale unisono zdůrazňují: „Je to nutné.“