„Z důvodu natáčení filmových scén včetně podvodních, bude lom uzavřen od 6. do 11. srpna včetně okolních pozemků, a i jakýkoli vstup do vody. Předem děkujeme za pochopení,“ napsal na sociální síti správce lomu.

Do lomu by se měl začít filmový štáb sjíždět už v úterý. Podle informací Deníku by na místo měly dorazit kamiony s technikou včetně lodí. Scény, které budou natáčet především kaskadéři, by se měly připravovat během středy. Od čtvrtka by se měly točit konkrétní scény. Na místě je i ochranka, která bude dbát na bezpečnost celého prostoru.

„Mělo tam být napsáno - včetně okolních pozemků, pronajatých Lomem Borek! Nikomu nemůžete bránit vstupu na jeho soukromý pozemek, ani vstupu do vody na jeho soukromém pozemku,“ reagovala na informaci o uzavření lomu jedna z respondentek.

Reportér Deníku se byl na místě podívat v úterý před polednem. Na místě byl jeden člen ochranky a další člověk spojený s natáčením. Technika zatím na místě nebyla.

Podle informací Deníku si produkce místo na Vysočině vybrala po pečlivém průzkumu i jiných lokalit. Proč si filmaři nakonec vybrali Borek, není zatím jasné. Jedním z důvodů může být i možnost plynulého přístupu na vodní hladinu. Lom je totiž z jedné strany velice dobře přístupný. Kromě toho má i dostatečnou hloubku a dobrou kvalitu vody. Pod hladinou jsou utopené různé vraky včetně autobusu. Lom využívají amatérští i profesionální potápěči.