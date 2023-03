/VIDEO/ - Řada aut, zástupy lidí. Je sobota a ve Starém Ransku u Ždírce na Havlíčkobrodsku zase rozkvetly bledule. Jakmile se oteplí, tak už se podle ochránců přírody ze Žďárských vrchů bílá kvítka derou na povrch.

Ve Starém Ransku u Ždírce na Havlíčkobrodsku zase rozkvetly bledule. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Kudy na bledule? „Jeďte kolem rybníka. Je skoro vypuštěný. U čističky je parkoviště plné aut a hejno lidí. Nemůžete to minout,“ vysvětluje Ždírečák Jiří Pešek. Bledule lákají k pozorování každý rok na jaře. Mají rády vlhko. Rostou v přírodní rezervaci Jechovec, v údolí Chlébského potoka nebo u Želetavy na Třebíčsku, ale ty největší koberce bledulí lákají k návštěvě právě do rezervace Staré Ransko u Ždírce nad Doubravou.

TIP: Bleduliště se probouzí. Podívejte se na jedno z posledních míst u Třebíče

Manželé Mottlovi z Havlíčkova Brodu se do Ranska vydali poprvé a přiznávají, že dvakrát zabloudili. „Nejdřív jsme se zamotali v Krucemburku, pak jsem špatně odbočili a hnali se skoro až nahoru do lomů,“ popisuje Josef Mottl sobotní bledulovou anabázi.

VIDEO: Tip na výlet kousek za Vysočinou. Podívejte se na rozkvetlé mandloně

Před nenechavými návštěvníky chrání na Ransku lány bledulí zábrany podél hlavní trasy, ale i tak prý viděl Josef Mottl lidi, co se snažili k bledulím dostat co nejblíž bez ohledu na to, že je mohou pošlapat. Podle ochránců přírody i jedno malé šlápnutí může cibulku křehkého bílého kvítku zarazit v růstu na hodně dlouho. Podle ředitele Správy CHKO Žďárské vrchy Václava Hlaváče jsou na Vysočině skoro tři desítky chráněných území s bledulemi.

Národní přírodní rezervace Ransko měří 695 hektarů. Rozkládá se mezi Havlíčkovou Borovou a Starým Ranskem. Roste tam nejvíc bledulí jarních na Českomoravské vrchovině. Bledule patří mezi zvláště chráněné druhy. Je zakázané je trhat, vyrývat nebo je jakýmkoliv způsobem ničit.