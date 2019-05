Ledeč nad Sázavou – Blešák bez peněz. Přines, co nepotřebuješ, odnes si, co se ti hodí. Happening na podporu nekonzumního způsobu života a vzájemné lidské pomoci se koná 18. května od 14 hodin v Ledči v hotelu Sázava.

ilustrační foto | Foto: Deník

Podstata celé akce je jednoduchá. Každý může přinést to, co mu doma přebývá a a na oplátku si může vybrat z nabízených věci to, co se mu hodí, aniž by potřeboval jedinou korunu.