Bleší trh se konal například koncem října v jihlavském DKO. Pravdou je, že takové možnosti levného nákupu využívají hlavně ženy. Některé, jako například Alena Kubátová, sem přicházejí pravidelně. „Nakupuji hlavně hračky, dětské oblečky a povlečení,“ prozradila paní Alena, která do Jihlavy jezdí z Havlíčkova Brodu.

Další ženy prodávají věci, které nepotřebují. Hračky s nimiž si děti nehrají, oblečení do kterého se už jejich děti nevejdou. O odbyt není nouze. Jihlavský bleší trh založila dcera Dagmar Kujínkové. Ona sama pravidelně pomáhá s organizací. Dětské oblečení se prodává za symbolické ceny. Prodejci a zákazníci se většinou nemění.

Víc než stovka zákaznic a tisíce kusů zboží. Tak vypadá prodej dětského ošacení, obuvi a hraček v Přibyslavi, který provozují maminky z Kulturně vzdělávacího centra (KVC) Harmonie. „Na jedné straně jsou maminky, které mají trochu hlouběji do kapsy, ale i tak chtějí svoje dítě obléci do něčeho pěkného. Na druhé straně naopak maminky, kterým už děti odrostly, ale ony nechtějí oblečení a hračky jen tak vyhodit. Protože si myslí, že je to škoda, jelikož by ještě někomu udělaly radost. Tak je nabídnou k prodeji za přijatelnou cenu," vysvětlila při zahájení akce jedna ze zakladatelek burzy Petra Pejzlová.

Vetešárna pomáhá ke vzdělání dívce z Afriky

Originální bleší trh pod názvem vetešárna pořádají v Přibyslavi také žáci tamní základní školy. Výtěžek z charitativní akce je určen na podporu vzdělání dívce z afrického státu Guinea, Fině Camara. Děti ze Základní školy Přibyslav se zapojily v roce 2009 do celosvětového projektu Sponzorování dětí z rozvojových zemí a umožnily tehdy už devítileté guinejské holčičce Fině Camara začít chodit do školy.

V rámci vetešárny mohou přibyslavští školáci, ale i jejich rodiče, příbuzní a další dospělí z Přibyslavi přinést do školy různé věci z domácnosti, kterých se chtěli zbavit. Použité knihy, hračky, doplňky či stolní hry pak žáci sedmé a osmé třídy prodávali ve vestibulu základní školy dalším zájemcům.

Podle odborníků nabízí bleší trhy nemalé výhody prodejcům i zákazníkům. Výhodou většiny trhů a „blešího obchodování“ je, že pokud se jedná o občasnou činnost, která nepřesáhne zákonem stanovený zisk, tak je možné prodávat bez živnostenského oprávnění, neboli můžete nezávazně zjistit potřeby trhu a dále se tak přizpůsobovat poptávce a přijít s novými službami a nebo zbožím. „Nakupování na bleších trzích je neformální a hlavně přináší také zábavu a někdy i nostalgii, při vzpomínkách na časy minulé, které nám mohou připomínat některé věci vystavené u prodejců. V neposlední řadě je to reakce lidí na nastavený systém konzumního života, který jim nevyhovuje,“ podotkla psycholožka Eva Haladová.

Nákupy na bleších trzích mají i své vady - například nedostatek standardů kvality některých komodit, nedostatek stálosti v místě dodavatele a řešení reklamací, různá obchodní politika a strategie podle jednotlivých výrobců a prodejců a ještě pár věcí by se možná našlo. Ovšem na druhou stranu, ceny jsou zde většinou nejlepší ve srovnání s konkurujícími maloobchody a i internetovými obchody. Proti nim je zde ale jasná a faktická výhoda, že si zamýšlenou věc můžete osahat, prohlédnout, zjistit informace od prodejce a většinou i vyzkoušet.

Nakupovat se dá i bez peněz

Vyšší formou bleších trhů a burz jsou takzvané blešáky bez peněz, neboli SWAP.

Přines, co nepotřebuješ, odnes si, co se ti hodí. Happening na podporu nekonzumního způsobu života a vzájemné lidské pomoci se koná pravidelně v Ledči v hotelu Sázava. Letos to bylo již pošesté. Podstata celé akce je jednoduchá. Každý může přinést to, co mu doma přebývá a a na oplátku si může vybrat z nabízených věci to, co se mu hodí, aniž by potřeboval jedinou korunu.

Na blešák mohou dárci přinášet dámské, pánské, dětské oblečení, ručníky, utěrky, povlečení, prostěradla, přikrývky, polštáře, deky, záclony, látky (větší kusy), obuv. Dále třeba, drobný nábytek, hračky, jakékoliv, knihy a časopisy, domácí potřeby, nádobí, drobné elektrické spotřebiče, jízdní kola, koloběžky, helmy, a další sportovní potřeby, dětské kočárky a další věci pro děti. Vše ale čisté a použitelné. Součástí akce je dětský blešák. Každé dítě, které přinese hračku, se kterou si už nehraje, si může odnést, co se mu líbí a zúčastnit se Pokémoního turnaje. Akci pořádá spolek BUDE LÍP - BEZPENĚZ a přátelé. Oblečení a věci denní potřeby, které nenašly nového majitele, věnovali organizátoři akce družstvu Diakonie, které e stará o potřebné. „Sedmý ročník bude z kapacitních důvodů až na jaře, o termínu budeme včas informovat. Pro další ročníky hledáme partnery, kteří by se rádi stali součástí tohoto charitativního projektu,“ sdělila za pořadatele BUDE LÍP Martina Ouřadová.

V Havlíčkově Brodě se první SWAP konal v červnu letošního roku. Přines, co ti doma překáží a odnes si, co potřebuješ. To je podstatou akce SWAP, jejíž premiéru uspořádal v úterý 18. června Family Point v Havlíčkově Brodě. Možnost využilo asi 15 maminek.

Podstatu toho, co se skrývá pod zkratkou SWAP, lze volně přeložit jako bleší trh bez peněz. „Inspirovali jsme se ve Family Pointu Pelhřimov, kde akce měla obrovský úspěch. SWAP se tam konal před dvěma měsíci, zájem byl hlavně o oblečení. My jsme se s ohledem na prostory zaměřili na doplňky, bižuterii a hračky pro děti,“ sdělila za vedení Family Pointu Havlíčkův Brod Daria Čapková. SWAP chce Family Point pořádat asi čtyřikrát do roka. „Je to svým způsobem společenská akce, kdy se maminky mohou setkat a popovídat si. Nicméně hlavním významem je upozornit na zbytečné plýtvání a hromadění věcí, které pak stejně skončí někde v popelnici nebo ještě hůř někde na černé skládce. Daleko rozumnější je to, co už nepotřebujeme, nabídnout někomu, komu to udělá radost a kdo není zrovna v dobré finanční situaci,“ zdůraznila podstatu akce Daria Čapková.

Jednou z maminek která na havlíčkobrodský SWAP přišla byla Jana Sobotková z Havlíčkova Brodu. „Přiznám se, že jsem čekala víc, daleko větší zájem. Znám akce SWAP z Čelákovic. Tam mají SWAPY velkou tradici. Nemluvě o Praze, tam takové akce jedou,“ podotkla paní Jana. Podle Darii Čapkové se jednalo v Brodě o pilotní projekt. Zájemce o SWAP oslovoval Family Point asi čtyři dny předem na svých webových stránkách. „Na malém městě takové akce většinou potřebují čas, než se dostanou do povědomí a stane se z nich tradice. My se ale rozhodně nechceme vzdát,“ zdůraznila Čapková. Směna toho, co nepotřebujeme, za to, co s se nám hodí, začala fungovat dokonce už před víc než pěti lety v Horní Krupé na Havlíčkobrodsku jako výměnný bazar Vemdej. Podle starosty Václava Laciny se v objektu dříve scházel spolek chovatelů. Pak přišel nápad otevřít zde bazar, který by nabízel občanům svoje služby formou směnného obchodu.Umožňuje obyvatelům Horní Krupé zbavit se věcí, co už doma nepořebují, ale které mohou udělat například sousedovi velkou radost. Většinou se jedná o boty, brusle, kočárky a další předměty denní potřeby.