Dala jsem kytky rodičům na hrob. Když jsem tam druhý den nesla věnec, květináč s kytkou byl pryč, postěžovala si po návštěvě hřbitova v Havlíčkově Brodě Eva Fikarová. Dušičky nejsou jen svátek zesnulých. Aktivní jsou i zloději. Kradou smuteční výzdobu z hrobů, zálusk mají i na auta parkující před hřbitovy.

Někdy jsou podle okradených zloději tak drzí, že lacino získanou výzdobu odnesou jen o pár hrobů dál. „Nám ukradli kytky už dvakrát. Stály dost peněz. Ale na policii jsme to nehlásili. Co by s tím asi udělala?“ řekla Deníku na havlíčkobrodském Novém hřbitově Věra Jakešová. I proto hrob zdobí nejvýš den před Dušičkami, ne týden, jak to dělala dříve.

S vysokým počtem krádeží na hřbitově se neustále potýká správa hřbitova v Humpolci. „Pro takové chování nemá slov. Nepochopím, co je to za lidi, kteří nejen ukradnou věnec, ale neštítí se vyrýpat na hrobě kytky přímo z hlíny. Teď všechno zdražilo, tak se i na hrobech bude krást dvakrát tolik,“ upozornila Kateřina Kocmanová z městského úřadu.

Celoroční "sport"

Hřbitov v Humpolci nemá kamery. „Ani zamčení brány nepomáhá, to bychom museli dát na zeď ostnatý drát,“ podotkla. Jak dodala, chodí si okradení na správu hřbitova stěžovat pořád. „Mladým vysvětlíme, že jsme v podstatě bezmocní. Ale když přijdou staří se slzou na krajíčku, nemám slov,“ dodala Kocmanová.

Podobné zkušenosti má i Marcela Davidová ze správy hřbitova v Pelhřimově. „Je to nemorální. U nás se krade celoročně, v době Dušiček však mnohem víc. Máme tady sice kameru, ale ta všechny zloděje neuhlídá. Okradení si samozřejmě občas postěžují, ale zabránit tomu nedokážeme,“ pokrčila rameny.

Špatné zkušenosti se zloději měli dlouho návštěvníci hřbitova v Horním Studenci u Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Kradlo se tam. Mizely vázy, květinová výzdoba. „Hřbitov si asi někdo vyhlédl. Kradlo se tam nejspíš na objednávku a zloději kytky prodávali dál. Dušičková výzdoba je drahá. Takže dnes tam jsou kamery a brána se zamyká,“ vysvětlil důvody zavedení bezpečnostních opatření bývalý starosta Ždírce Jan Martinec. Ze stejných důvodů hlídají nyní hřbitov kamery v Přibyslavi. Pod jejich dohledem je také hřbitov svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě.

Vyberou i automat na svíčky

Zkušenosti se zloději mají i v Třebíči. „Městská policie tam proto pravidelně provádí kontroly,“ upřesnila Irini Martakidisová, mluvčí radnice.

Kontroly na hřbitovech dělají v době Dušiček i městští strážníci ve Žďáře nad Sázavou, kde kamery mezi hroby nejsou. Podle strážníka Nikoly Pečínkové mají ochránci pořádku kromě ztracených květin a výzdoby zkušenosti s pokusy zlodějů vloupat se do aut zaparkovaných u hřbitovů nebo vykrást automat na svíčky. Podobně kontrolují strážníci hřbitov v Novém Městě na Moravě, ve Velkém Meziříčí nebo Nový hřbitov v Havlíčkově Brodě. Podle ředitele tamní městské policie Jana Pavlíka už zde museli nejen plašit zloděje, ale jednou dokonce hasit. „Od spousty svíček chytil v zadní části kříž,“ vysvětlil.

Městským strážníkům v Chotěboři se podařilo jednoho zloděje hřbitovní výzdoby dopadnout. „Ukázalo se, že je to nemocný člověk,“ upřesnil šéf chotěbořských strážníků Jiří Novotný. Ti začali s kontrolami hřbitova a okolí už nyní. Pomáhá jim v tom i kamera, která je tam instalovaná.