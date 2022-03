Opravy skončí podle rozpisu posledního června. „V první etapě od pondělí čtvrtého dubna do poloviny května dělníci opraví polovinu mostu k náměstí plus přilehlou část vozovky. Uzavřený bude jeden jízdní pruh na mostě a na silnici druhé třídy,“ informovala mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková. Druhá etapa trvá od poloviny května do poloviny června. Dělníci opraví druhou polovina mostu z náměstí plus přilehlou část vozovky. Na mostě bude podle Sedlákové uzavřen jeden jízdní pruh na mostě a na dvou přilehlých silnicích druhé třídy. Třetí etapa potrvá od poloviny června do šestadvacátého června. To přijde na řadu část chodníku, most bude průjezdný. „Uzavře se jen část chodníku a silnice druhé třídy číslo 150, most bude průjezdný,“ upřesnila světelská radnice. V poslední etapě na pouhé tři dny do konce června je most zcela uzavřený pro veškerou dopravu.