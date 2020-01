„Za komunistů to byl meandrující potok protékající nádhernou loukou, na které rostly jasany a olše. Bohužel ale padlo rozhodnutí celé toto území meliorovat. S tím bylo spojené i napřímení potoka, takže původní pomalý tok se změnil v rychlý. Voda tudy jen proběhne a nedrží se v krajině. Navíc z původně pstruhového potoka zmizel i veškerý život,“ popsal bývalý starosta Libice Jaromír Saidl.

Angažoval se proto v revitalizaci potoka. „Jako bývalý starosta jsem nechal vypracovat studii, která kopíruje stav dle katastrální mapy z roku 1848. Opětovné zmeandrování toku bude mít velice příznivý vliv na dotování podzemních vod. Tato oblast, která se nazývá Dlouhá mez, je totiž největší libické bohatství. Měli bychom ho proto uchovat pro budoucí generace,“ podotkl Saidl.

Zastupitelstvo Libice, za současného vedení, revitalizaci schválilo v rámci společných zařízení při komplexních úpravách už v roce 2008. Stále je však bez výsledku. „Stále je platná, ale neřeknu, kdy k ní dojde. V žádném případě to nemůže financovat obec, protože to jsou cizí pozemky. Tam musí žádat vlastník, což jsou Lesy ČR, nebo Státní pozemkový úřad. My do toho jako obec nemůžeme moc mluvit,“ brání se současný starosta městyse Václav Venhauer.

„Rád bych ale zmínil, že se podařila revitalizace spodního toku Bárovského potoka, do kterého se Kladrubský potok vlévá. Tam jsme se s vlastníky pozemků domluvili a správce toku ji mohl následně provést,“ připomněl Venhauer. „Pokud nás správce toku vyzve, tak jsme připravení mu vyjít vstříc i tentokrát,“ dodal.

Správcem toku jsou Lesy ČR. „Nemůžeme stavět na cizích pozemcích a v Kladrubech vlastníme jen úzký pozemek pod vodním tokem, což na jeho revitalizaci nestačí. Bohužel se ani v pozemkových úpravách nepodařilo vhodné pozemky pro revitalizaci připravit a navrhnout. Pokud budou vlastníci pozemků podél Kladrubského potoka souhlasit s jejich prodejem, tak máme zájem o jejich výkup pro budoucí revitalizaci vodního toku,“ uvedl za Lesy ČR správce toků Petr Michek.

Jak následně dodal, obec jim může pomoci s oslovením vlastníků pozemků. Kupní smlouvy pak už musí uzavřít sami. „Po uzavření budoucí kupní smlouvy zajistíme geometrický plán na oddělení pozemků, znalecké posudky na jejich ocenění a na konec uzavřeme kupní smlouvy s vlastníky s cenami dle znaleckých posudků,“ nastínil Michek.

V případě projevení zájmu ze strany Libice a souhlasu všech majitelů pozemků, může pomoci i Státní pozemkový úřad a nechat zpracovat projektovou dokumentaci. „Ovšem za podmínky, že zastupitelé městyse změní priority v realizaci Plánu společných zařízení. Dosud jsme však takovouto informaci neobdrželi,“ sdělila mluvčí úřadu Lenka Růžková.

Odkoupení dotčených pozemků ale není tak jednoduché. „Pod tokem Kladrubského potoka se nachází soukromý pozemek, jehož majitel s revitalizací nesouhlasí,“ prozradil Deníku starosta Venhauer.

To potvrdila i mluvčí Státního pozemkového úřadu. „Havlíčkobrodská pobočka pozemkového úřadu mohla v době řízení o komplexních pozemkových úpravách pozemek vykoupit, pokud by s prodejem souhlasil vlastník pozemku. Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov nesouhlasilo se směnou ani s prodejem předmětného pozemku,“ přiblížila situaci Růžková.

„Slavíkovské družstvo je největším nájemcem pozemků a zároveň zásadním odpůrcem revitalizace. Zcela účelově zakoupil pozemek ve dně zmíněného kanálu a v jeho snažení ho podporuje i vedení městyse,“ myslí si Saidl.

Předseda Družstva vlastníků půdy a majetku Slavíkov Václav Němec odmítl celou věc komentovat. „Já se k této věci nebudu vůbec vyjadřovat,“ řekl Němec a položil redaktorce Deníku telefon.

S obnovením původní podoby potoka přitom souhlasí i Správa CHKO Železné hory. „O revitalizaci jsme jednali už s bývalým starostou Libice panem Saidlem a samozřejmě ji vítáme. Obnovení meandrů je jedním ze způsobů, jak udržet vodu v krajině. A to nejen v této oblasti,“ upozornil vedoucí správy CHKO Železné hory Vlastimil Peřina.

Voda z této oblasti je významným zdrojem pitné vody, na který spoléhá i VAK Havlíčkův Brod. „V oblasti Železných hor provozujeme soustavu zhruba 27 zdrojů, jako jsou vrty, studně a zářezy, které tvoří celou soustavu Dlouhá mez. Vodou z ní zásobujeme zhruba 72 tisíc lidí především z Chotěbořska, Ždírecka a částečně i Hlinecka,“ informoval ředitel VAK Havlíčkův Brod Jan Kadlec.

„Jsem přesvědčený, že v současné době mají limit odběru nastavený poměrně vysoko a už se dvakrát stalo, že Kladrubský potok, včetně Bárovky, úplně vyschl. Mně bude sedmasedmdesát let a nepamatuji si, že by se toto v minulosti někdy stalo,“ přemítal Saidl.

Z okolí Libice nad Doubravou mohou havlíčkobrodští vodohospodáři odebírat až zhruba milion kubíků vody za rok. „V loňském roce jsme využili celkem 571 tisíc kubíků,“ vyčíslil Kadlec.

„Nikdy nepřekračujeme dovolená množství, ať již měsíční či roční, ostatně jinak by nám hrozily velké pokuty. Povolení k odběru vody je vydáváno vodoprávními úřady na základě odborného posudku nezávislého hydrogeologa. Samozřejmě si při své činnosti uvědomujeme, že voda je jeden z nejcennějších zdrojů a podle toho se k ní také chováme. Množství odebírané vody upravujeme také podle aktuálních klimatických podmínek, tedy v době sucha snižujeme odběry z konkrétních pramenišť,“ reagoval Kadlec.