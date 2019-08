Havlíčkova Borová – Čeká nás v budoucnu boj o vodu? Omezení odběru pitné vody nejen k napouštění bazénů ale také k zalévání, vede majitele zahrádek ve městech a obcích k tomu, aby si zdroje vody hledali jinde. Někdy třeba i na úkor svých sousedů.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Například obyvatelé městyse Havlíčkova Borová si všimli, že se u místní vodárny pohybují cizí lidé s osobními automobily a přídavnými vozíky. Pitnou vodu si stáčejí do modrých plastových sudů a vozí si ji nejspíše na zálivku, a to několikrát za den. Vedení městyse navrhuje u ústí vodárny zmenšit tlak a průtok. Řešením by mohla být instalace takzvaného pítka, tak aby voda byla využita pouze na pití pro chodce či cyklisty a nemohlo docházet k většímu odběru.