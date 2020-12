/TABULKA ROZVOLŇOVÁNÍ PES/ Bojím se o své zdraví, nechci se nakazit. Uvolnění přichází moc brzy, já bych ještě počkala, říká havlíčkobrodská kadeřnice Markéta Váchová. Z představy, že od čtvrtka může znovu otevřít své kadeřnictví, ji lehce děsí. Současně ale nechce nechat zákaznice čekat, takže diář už má skoro plný.

Mladá kadeřnice Markéta Váchová by s uvolňováním ještě počkala. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Jak vysvětluje, doma netouží zůstat proto, že by se jí to líbilo. „Nakažených je na Havlíčkobrodsku pořád dost. Vysočina a sousední Pardubicko na tom nejsou nejlíp, přitom se otevřou všechny obchody. Asi už nemůžeme být na Vánoce bez těch front. Jenže já se bojím následků. Co přijde potom, když nakažených budou zase tisíce?“ ptá se znepokojená mladá kadeřnice.