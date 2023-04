Například v Pelhřimově si vedou náborovou statistiku už sedm let. „Od roku 2016 do roku 2022 naše nemocnice vyplatila náborový příspěvek čtyřiadvaceti lékařům v celkové výši 2,9 milionu korun. Průměr na jednoho tak činí 120 tisíc korun,“ uvedla mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Nejvyšší částka, kterou může nově příchozí lékař od nemocnic dostat, je zmíněných pět set tisíc. Takový lékař však už musí být specialistou. „Výše náborového příspěvku je na individuální domluvě vedení nemocnice a konkrétního lékaře. Pro absolventy medicíny je to do sto tisíce korun, pro lékaře po kmeni do 300 tisíc a se specializovanou způsobilostí je to až půl milionu. Podmínkou je úvazek minimálně 0,6 na čtyři roky. Takové jsou podmínky Kraje Vysočina,“ vysvětlila mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Například v Třebíči je o příspěvky zájem zejména mezi mladými doktory. „Jsou to hlavně lékaři L1, tedy s odbornou způsobilostí a praxí méně než čtyřiadvacet měsíců. Najdou se ale i lékaři L3, tedy lékaři se specializovanou odborností, kteří náborový příspěvek také čerpají,“ sdělila mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.

I přes tyto bonusy na webech všech krajských nemocnic visí pracovní nabídky. Nemocnice neustále hledají nové lékaře, neznamená to však, že by jim akutně chyběli. Například v Brodě shánějí devatenáct lékařů pro budoucnost. „Máme vyvěšené inzeráty na lékaře dopředu, kdy je nutné počítat například s odchodem do důchodu či třeba s posílením týmu při zavádění nové metody. Anebo také s tím, že lékařky otěhotní a jdou na mateřskou dovolenou,“ objasnila tamní mluvčí Černo.

Kmen v lékařství – rozlišuje se celkem 19 základních kmenů (například anesteziologický, chirurgický, interní atd.).



Náborové příspěvky dostávají i nelékařské profese - až 150 tisíc korun.

Náborové příspěvky hradí Kraj Vysočina.

Pro praktické lékaře či pediatry jsou určené další náborové příspěvky, které poskytují jednotlivá města v kraji. Jejich podoba a výše se liší.

Podobnou personální politiku razí i všechny ostatní nemocnice. Často ale poptávají lékaře s odlišnou specializací. „My bychom uvítali například lékaře na biochemii, na ORL, na onkologii nebo na plicní oddělení,“ sdělila mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě Helena Zelená Křížová.

Tým na plicním oddělení by rádi posílili i v Havlíčkově Brodě, kde pro změnu hledají internisty a dětské lékaře. „Naopak dobře jsme na tom s chirurgickými obory,“ sdělila havlíčkobrodská mluvčí.

Lékaři, kteří do krajských nemocnic nastoupí, nemusejí řešit otázku ubytování. S tím jim pomohou všechny nemocnice. „Máme dohodu s Bystřicí nad Pernštejnem a s Novým Městem na Moravě. Pokud je to možné, vyjdou nám vstříc s ubytováním našich zaměstnanců v městských bytech. Navíc máme ještě i zaměstnaneckou ubytovnu, která slouží pro ubytování našich zaměstnanců všech zdravotnických profesí,“ uvedla Zelená Křížová.

S městem má podobnou dohodu i třebíčská nemocnice. „My svoje ubytovací kapacity pro zaměstnance nemáme. Ale navázali jsme spolupráci s městem Třebíč, které by mělo přednostně nabídnout uvolněný městský byt pro našeho lékaře,“ objasnila mluvčí Mácová.

Obdobné je to i ve všech ostatních nemocnicích v kraji. Lékaři jsou zde tedy vítáni. „Je to dobře, doktoři budou potřeba vždy. Na druhou stranu je otázka, kam až to půjde. Podobné bonusy určitě nabízejí i v jiných krajích, takže ty se vlastně přebíjejí, kdo dá víc. Trochu se obávám, že se ta spirála roztočila natolik, že už nepůjde zastavit,“ zamyslel se Ondřej Stárek z Třebíče.