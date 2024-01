Infekční v Brodě je přestěhované. Pavilon nemocnice je nachystaný na bourání

Pavilon s číslem osm nebyl v dobrém stavu už léta. Podle mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petry Černo bude rekonstrukce budovy důkladná. Z původní budovy zůstanou jen nosné zdi a část střechy. K pavilonu přibude směrem k plicnímu oddělení nová přístavba. „Počítáme se zachováním lůžkové části infekčního oddělení a jeho rozdělením na dvě jednotky podle typu infekčního onemocnění,“ upřesnila mluvčí.

Do nového oddělení budou pacienti vstupovat ze západního průčelí přímo ke schodišti s výtahem. Další patra poslouží pro pokoje lékařů a sester, přípravny materiálu a administrativu. Budova dostane nové ambulance a prostornější technické zázemí. Nemocnice plánuje pokoje s příslušenstvím pro ubytování externích lékařů. Do budovy se vrátí zpátky ředitelství nemocnice a ekonomický úsek. Kanceláře IT oddělení, školící místnost a kancelář zdravotnické techniky. Po dostavbě bude pavilon mít čtyři kompletní nadzemní a částečné jedno podzemní podlaží. Střecha už nebude sedlová, ale plochá.

Celé infekční oddělení i ambulance se už přestěhovaly do pavilonu 12, budovy oddělení klinické a radiační onkologie. Tam zůstane 20 měsíců. „Po přestěhování jsme museli mírně omezit lůžkovou kapacitu infekčního oddělení, avšak vybavili jsme oddělení novými polohovacími lůžky, která se nám podařilo zakoupit díky projektu IROP," informoval ředitel nemocnice David Rezničenko. Jak dodal, součástí rekonstrukce infekčního pavilonu bude i modernizace energocentra, zařízení, které je životně důležité pro chod nemocnice v případě výpadků dodávek proudu.