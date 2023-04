Byl a není. Před velikonočními svátky začalo bourání mostu přes Sázavu na silnici z Přibyslavi do Šlapanova na Havlíčkobrodsku. Most postavený v roce 1967 na Bílou sobotu už téměř zmizel. Práce dělníků přilákala pozornost obyvatel z Přibyslavi a okolí.

Bourání mostu přes Sázavu u Přibyslavi. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

„Přes most jsem se něco nachodil. Je přesně o deset let mladší než já, chtěl jsem ho ještě vidět, než zmizí,“ svěřil se například Jiří Svoboda, který se přišel podívat s vnukem. Most byl v havarijním stavu, proto ho majitel Kraj Vysočina nechal strhnout a postavit znovu.

Do demolice se pustila společnost MDS Solution z Vysokého Mýta. Na pomoc si vzala speciální techniku. Most přes Sázavu by ve špatném stavu: zábradlí rezavé, omítka opadaná, konstrukce se drolila.

Podle zástupců Kraje Vysočina se letos u Přibyslavi opraví mosty rovnou dva. Jeden přes Sázavu a druhý menší až pod Jabloneckou nádrží - stavba tam vyřeší i zpevnění skalního svahu a úpravu staré křižovatky na Dolní Jablonnou a Dvorek.

„Práce připravujeme společně s městem Přibyslav. Vyžádají si úplnou uzavírku silnice, celý úsek bude průjezdný až na podzim. V úseku dlouhém skoro půl kilometru počítáme s úplnou demolicí a následnou výstavbou jednoho mostu přes řeku Sázavu, který je v současné době ve velmi špatném stavu,“ upřesnila mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Uzavírka znamená pro řidiče náročné objížďky. Zajedou si hlavně nákladní auta a kamiony. Pro auta nad dvanáct tun vede trasa přes Přibyslav, Stříbrné Hory, Pohled, Krátkou Ves, Českou Bělou, Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Chotěboř, Novou Ves u Chotěboře, Borek, Kraborovice, Vilémov, Golčův Jeníkov, Kámen, Radostín, Havlíčkův Brod.

Podle starosty Martina Kamaráda má dlouhodobá uzavírka silnice na Šlapanov i svá pozitiva. „Město toho využije. Chceme okolí u Jablonecké nádrže upravit pro pěší, aby cesty v těchto místech byly bezpečné,“ dodal Kamarád. Vyřeší to nový chodník.