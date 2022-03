Pro město je rekonstrukce náměstí nejdůležitější investiční akcí roku. „Stavební firma nastoupila do práce už v předstihu. Kvůli velkému rozsahu prací, ale i proto, že nevíme, co na dělníky čeká hlavně při práci kolem kostela svatého Václava,“ vysvětlil starosta František Aubrecht.

Modernizace náměstí ve Světlé



* Druhá etapa začala letos v únoru.

* Zahrnuje přípravné práce, stavbu, přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí. Dále je to prostor před kostelem svatého Václava. Tam to jsou zemní práce, výstavba nového schodiště. Část opěrné zdi po obou stranách stávajícího schodiště zbourají. V plánu je stavba inženýrských sítí, základy pro nové infocentrum, příprava pro budoucí komunikaci do ulice Pěšinky.

* Cena prací asi šedesát milionů



Zdroj: Radnice ve Světlé nad Sázavou

První fáze už začala a potrvá do konce března. Týká se prostoru před farou. „Zahrnuje přípravné práce, stavbu, přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí. Kopat se pak bude i před kostelem svatého Václava,“ nastínila mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.

Centrum města bude zajímat i archeology. „Zatím se podle mých informací bourá jen zeď před kostelem. Teprve až stavební práce dojdou přímo ke kostelu, není vyloučené, že třeba něco zajímavého objevíme,“ řekl Jakub Těsnohlídek ze společnosti Archaia Brno.

Od dubna se pak budou muset obrnit trpělivostí hlavně řidiči. Zavře se komunikace od křižovatky směrem k náměstí. Ve třetí fázi, která je plánovaná na podzim, se dělníci přestěhují od obchodního domu Coop ke křižovatce ulic Nádražní a Komenského.

Souběžně se stavebními pracemi na náměstí dojde i na rekonstrukci mostu přes Sázavu, kterou bude financovat Kraj Vysočina. „Práce začnou v dubnu a skončí posledního června,“ upřesnil světelský starosta. „Podle našich informací by se most neměl zavřít úplně. Chodci projdou i řidiči projedou, ale přesný harmonogram prací od kraje ještě nemáme,“ doplnila mluvčí Sedláková. Podle starosty Františka Aubrechta se ale termíny mohou změnit. „Už proto, že nevíme, co dělníci najdou pod zemí. Což se zrovna stalo minulý rok,“ podotkl.

Samotnou proměnu náměstí plánovala světelská radnice deset let. Zaplatí za ni více než šedesát milionů korun. Vzala si na to úvěr.