Silné bouřky, které prošly Vysočinou v neděli 30. června, napáchaly škody hlavně na Třebíčsku a Žďársku. Ve Velké Bíteši strhl silný vítr střechu panelového domu, která dopadla na několik zaparkovaných aut před domem. „Událost se obešla bez zranění. Z domu hasiči evakuovali sedmadvacet lidí,“ komentovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

Hasiči kvůli bouřce na Vysočině zasahovali v neděli u více než stovky událostí. „Nejčastěji hasiči odstraňovali stromy a větve, které padly na komunikace a bránily tak plynulému provozu. Nejvíce událostí řešili hasiči na Třebíčsku,“ doplnila mluvčí.

Bouřka napáchala škody i na elektrickém vedení a od proudu odstřihla na Vysočině stovky odběratelů. „K pondělnímu ránu evidujeme na našem distribučním území poruchy u zhruba devíti stovek odběratelů, a to z drtivé většiny v okrese Žďár nad Sázavou,“ uvedl mluvčí EG.D Roman Šperňák.

Ten doplnil, že se energetici snaží dávky elektrické energie co nejdříve obnovit. „Na opravách intenzivně pracujeme a děláme všechno pro to, abychom dodávky obnovili co nejdříve,“ dodal mluvčí energetiků.