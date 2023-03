Bramborářský ústav slaví sto let. V Brodě je jediná genová banka

Co to byla sáhovka nebo rozsívka. K čemu sloužil ruční marker. Na tyto otázky odpoví zajímavá výstava ve sklepení havlíčkobrodského muzea. Je věnovaná stoletému výročí založení Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Přístupná je do šestadvacátého března.

Výstava u příležitosti sto let od založení Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni