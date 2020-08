Nejlepší bramborák umí z celé Nové Vsi Iveta Kemenyová. „Nečekala jsem, že vyhraju. Do soutěže jsem se přihlásila poprvé a ono to vyšlo. Žádný speciální recept nemám. Dělám je úplně klasicky, tedy česnek, brambory, majoránka, vajíčka, koření a mouka. Navíc tam dávám snad jen salám,“ prozradila úspěšná kuchařka.

„Letos se nám sešlo devět vzorků. Je to sice trochu slabší, ale jen nepatrně. Většinou se pohybujeme kolem deseti. Někoho možná mohlo odradit i deštivé počasí,“ přemítal starosta Nové Vsi Václav Kopic.

Také v pití piva a následném pojídání brambory s přehledem zvítězila žena. „Už soutěžím několik let a většinou končím na prvním nebo druhém místě a s přehledem porážím chlapy. Jen nevím, jestli je to přednost nebo ostuda,“ zasmála se Petra Nováková.

Už má dokonce i svůj grif. „Pivo je v pohodě, ale ta brambora vám hrozně zalepí krk. Takže se musí jíst pomalinku a hodně polykat. Přes rok ale nijak netrénuji, naopak jsem spíše vinař,“ svěřila se vítězka.

Za nejlepší brabmorák byl vyhlídkový let

Každý odvážlivec, který se do nějaké soutěže přihlásil, si odnesl cenu. „Za nejlepší bramborák byl vyhlídkový let letadlem. Pak jsme tu měli třeba soudek piva a tašky s drobnými dárky. Nikdo zkrátka neodešel s prázdnou,“ popsal Kopic.

Pravidelným hostem novoveské Bramboriády je i senátor Jaromír Strnad. „Pokaždé, když se tato akce koná, se rád účastním. Výrobky z brambor miluju, takže se tady snažím ochutnat úplně všechno a vždy se mi tu moc líbí,“ komentoval Strnad, který je každoročně i členem komise, která hodnotí jednotlivé bramboráky.

Kromě soutěží si ale příchozí mohli užít i dětské atrakce a kulturní program. O hudební a zábavná vystoupení se postarala dechovka Impuls, Milan Pitkin a Martin Maxa spolu s kytaristou Tomášem Mohrem. „Vždy se snažíme pozvat někoho, kdo přitáhne lidi. Už tady byla Petra Černocká, Heidi Janků, Jaroslav Uhlíř nebo třeba Josef Vágner,“ zavzpomínal Kopic.

Bramboriáda má v Nové Vsi u Světlé už desetiletou tradici. „Jsme bramborářský kraj, takže jsme chtěli vymyslet něco, co by se k tomu hodilo. Sice ji nepořádáme úplně v termínu sklizně, ale poslední víkend v srpnu, nicméně je to proto, že ji spojujeme s ukončením prázdnin,“ vysvětlil na závěr Kopic.