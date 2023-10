Přines, podej, válej! Stíháš nebo ne? Chci slyšet jen jestli stíháš! U sporáku se činí tři týmy mladých kuchtíků a nervozita stoupá. Soutěžící mají za úkol podle Hany Pertlové, zástupkyně ředitele pro praktické vyučování brodské obchodní akademie, připravit hlavní chod a dezert. „Všechno s použitím brambor. To je hlavní surovina. K tomu ještě povinně použijí sýr cottage a čerstvý špenát,“ upřesňuje Pertlová.

Brambory do soutěže dodal havlíčkobrodský Výzkumný ústav bramborářský, ostatní suroviny si soutěžící přinesli sami. Učitelé mohou výkony svých studentů sledovat na velkoplošné obrazovce v prvním patře.

Budoucí kuchařka Kateryna Dorodko ze Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec se odvážně pouští do výroby mechového dortu. „Trému ze soutěže nemám. Jídlo jsem si už vyzkoušela,“ říká odvážně. Její spolubojovnice u sporáku Kateřina Chmelová si vybrala hlavní jídlo, plněnou bramboru.

Všechno ochutnat

Jak vysvětluje zástupkyně ředitele Hana Pertlová, soutěžící přijeli do Brodu z celého kraje. Dokonce tu jsou i hosté ze Slovenska. Na přípravu jídla má kuchařský tým sedmdesát minut, soutěžit se bude celý den. Odborná porota hodnotí chuť, vzhled, nápad, ale i pracovní postup a hygienu.

U sporáků se budoucí kuchtíci pořádně zapotí, ale odborná porota na tom není o nic lépe. Jen pro představu, všechno, co soutěžící uvaří, musí porota ochutnat. „Naštěstí ne sníst,“ podotýká šéfkuchař Bohuslav Rasocha z bistra Selská.

Podle šéfkuchaře mají všichni soutěžící šanci na vítězství. „Obor gastronomie prochází obrovskými změnami. Je stále lepší a modernější. Sleduje světové trendy. Jen škoda, že tak málo budoucích kuchařů zůstane v oboru. Najít dobrého kuchaře je skoro nemožné. Nejsou. Ti, co se vyučí a mají talent, do restaurace většinou nejdou, jakmile zjistí, že to není práce na pár hodin dopoledne,“ povzdechne si Rasocha.

Darina Sokolová, mistrová odborného výcviku, přijela se slovenským týmem ze Stredné odborné školy gastronomie a cestovného ruchu Nitra v rámci projektu Erasmus plus. Jak zdůrazňuje, má se svými studenty dobrou zkušenost. „Většina z nich zůstane po škole v oboru. Uspějí a je po nich poptávka. Máme i studenta, který získal Michelinskou hvězdu,“ pochlubí se.

Dva soutěžící - Patrik Balko a Richard Gold si připravili složité menu. „Jako dezert zemiakové gule s mascarpone a ovocnou omáčkou a jako hlavní jídlo zemiakové rosty se špenátovým kapučínem,“ cituje Richard Gold. Oba soutěžící věnovali tréninku několik dnů. Trému nemají, ale jak přiznají, z bramborových jídel mají nejradši bramborovou kaši s pořádným řízkem.

Recept: Bramborový dort Žloutky s cukrem utřete do husté pěny, přidejte umleté ořechy a jemně strouhané oloupané brambory, uvařené ve slupce předešlý den. Do dobře promíchané směsi lehce zapracujte pevný sníh, ušlehaný se špetkou soli. Formu, dobře vymazanou a vysypanou strouhankou, naplňte těstem a pečte do růžova při mírnější teplotě. Korpus je velmi křehký, vyplatí se upéct ho den předem. Příčně ho rozkrojte, potřete džemem, popřípadě i pudinkovým máslovým krémem, povrch polijte citrónovou polevou a ozdobte jádry ořechů. Nebo dort naplňte vanilkovým krémem, polijte čokoládou, ozdobte loupanými mandlemi a těsně před podáváním hustou šlehanou smetanou.

Brodská škola pořádá soutěž o nejlepší bramborovou pochoutku pravidelně v rámci Bramborářských dnů, které se ve městě konají. Letos má soutěž pořadové číslo čtrnáct. Pořadatel vyhlásil vítěze. Nejlepší moučník vytvořila OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, nejlepší pokrm z brambor Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod a nejlepší soutěžní tým byl ze Stredné odborné školy gastronomie a cestovného ruchu Nitra.

