Olešná - Konzumenti brambor se případného zvýšení ceny brambor obávat tolik nemusí. Vše závisí na rozmarech počasí a to může být velmi nevyzpytatelné.

„Doteď je to velmi podobné jako minulý rok, ta farmářská cena je někde kolem pěti korun. Bavíme se o bramborách z pole, ty je ale potřeba upravit, takže v obchodech to bude dražší. A co bude dál? Kdyby to bylo jen na České republice, tak by se vývoj asi zastavil, ale záleží na tom, jaká bude situace v Evropě, a ta je nyní hrozně různorodá. Znovu je problém se suchem na severu Francie, jihu Belgie a Holandska, ale pokud tam dostanou vodu, tak se to změní, když ne, tak nastanou stejné časy jako loni a cena už ani neklesne. V tomto období nemůžu být konkrétnější, poněvadž jsme teprve v prostředku celé sezony a stát se tak může ještě spousta věcí,” říká ředitel společnosti MEDIPO AGRAS Vlastimil Rasocha.

Přesně takovouto informaci dnes mohli pěstitelé brambor i návštěvníci z řad široké veřejnosti slyšet na odborném semináři nazvaném Polní den o bramborách, pořádaném v kulturním domě v Olešné u Skuhrova. Zde si přítomní mohli prohlédnout výstavu odrůd, ať už nových nebo i starých, vyposlechnout přednášky zasahující do všech aktuálních problémů tohoto tématu nebo se zúčastnit pokusů s bramborami v terénu.

Jedním z hlavních bodů, kterého se akce dotýkala, bylo zhodnocení úrody. „Minulý rok byl na půdě České republiky úspěšný a produktivní. Díky velkému výnosu se podařilo na podzim dokonce lehce snížit i cenu za kilo. Bohužel do toho později zasáhly vnější faktory a to sice sucho v oblasti Holandska, Belgie a severní Francie, a také to, že u nás nejsme schopni vyrobit dost brambor, a tak jsme museli začít dovážet a přizpůsobovat se jejich cenám. Díky tomu všemu šla cena o tolik nahoru, ” říká Rasocha.

Letošní sezona z pohledu pěstitelů brambor bude ale poněkud komplikovaná. „Je to způsobené tím, že byl chladný duben, vždyť, vzpomeňte si, na jeho začátku ještě sněžilo. Kvůli tomu se začalo se sázením až o měsíc později a v kombinaci s nynějším suchem to není úplně to, co bychom si přáli, ” potvrzuje Rasocha. Podle jeho slov je postižená část hlavně jižní Morava, ale i kousek Vysočiny a i některá další místa.