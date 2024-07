Bramborářský seminář pro pěstitele z Vysočiny pořádala ve čtvrtek v Havlíčkově Borové na Havlíčkobrodsku tamní zemědělská akciová společnost. „Ceny brambor vypadají letos dobře, ceny zůstávají stejné. O brambory je zájem. U nás prodáváme z aktuální sklizně brambory v ceně šestnáct korun za kilo,“ řekl Deníku Aleš Málek předseda představenstva Zemědělské akciové společnosti Havlíčkova Borová s tím, že pokud se zákazníkům v Česku nelíbí, když v obchodě kupují brambory i z ciziny, je to smutný důsledek toho, jak Česko již není v produkci brambor soběstačné tak jako dřív. Horší než s bramborami je to podle Málka s obilím. „Tuny našeho obilí skončily v bioplynce kvůli dovozu obilí z Ukrajiny,“ uvedl.

Jan Vtělenský je malopěstitel brambor z Chotěbořska. Budoucnost bramborářství vidí v daleko lepším světle než u obilí. „U obilí je to horší, tam jsou velmi drahé vstupy. To znamená hlavně různé přípravky na likvidaci plevelů a výkupní ceny jsou nízké,“ poznamenal. Také on lituje, že Česko již není v produkci brambor soběstačné, ale jestli mají zákazníci zájem kupovat kvalitní brambory za slušnou cenu, měli by nakupovat u farmářů. „V marketech se brambory skladují často nevhodným způsobem, takže moc dlouho nevydrží,“ zdůraznil.

Zemědělská akciová společnost v Lípě na Havlíčkobrodsku nabízí v současné době brambory v ceně sto korun za pět kilo. „Ceny zatím neplánujeme zvyšovat,“ řekl Zdeněk Baloun, předseda představenstva. Jak zdůraznil s ohledem na výkyvy počasí musejí bramboráři věnovat daleko větší pozornost selekci. „Výkyvy počasí zvyšují výrazně riziko plísní,“ vysvětlil.

Josef Králíček je předseda Českého bramborářského svazu. Budoucnost bramborářství u nás nevidí černě, aspoň co se týče aktuálních čísel. „Přibývá ploch osetých bramborami,“ konstatoval. V roce 2022 to bylo u nás přes sedmadvacet tisíc hektarů, letos rostou brambory na ploše víc než osmadvaceti tisíc hektarů. Zemědělci dostávají při prodeji ve velkém za kilogram brambor okolo sedmi korun, víc než před rokem.

„Potěšující je, že stoupá zájem o brambory konzumní,“ dodal a upřesnil, že v produkci brambor je Česká republika soběstačná ze sedmdesáti až pětasedmdesáti procent. Kraj Vysočina si stále drží republikové prvenství v jejich produkci. „Pěstuje se zde zhruba jedna třetina celkové produkce v zemi. Zastoupena je jak sadbovými, konzumními druhy, tak odrůdami určenými pro produkci škrobu,“ konstatoval. Nejvíce se pěstování koncentruje na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.

Farmářská cena brambor podle Králíčka činí ze dvora farem nejčastěji dvanáct až patnáct korun za kilogram. V obchodech se cena podle předsedy svazu pohybuje od patnácti do osmnácti korun za kilogram, pokud jsou brambory v akci. Jinak běžně stojí i pětadvacet až třicet korun.