Před svým odjezdem do Británie žila kousek od Třeboně, v Lomnici nad Lužnicí. Kořeny má ale i na Vysočině. „Odstěhovala jsem se do Anglie, protože jsem se chtěla naučit pořádně anglicky. Angličtina mi vždycky šla, ale chtěla jsem se zlepšit a poznat anglickou kulturu,“ začíná s vyprávěním pětadvacetiletá Lucie, která nyní bydlí v městečku Waterlooville.

Do ciziny ji táhla i touha vidět naživo známá místa. „Nejvíce mě lákalo, že se podívám na místa, která byla vyfocená v učebnicích a na internetu a já je vždycky chtěla vidět. Také se mi líbilo, že se osamostatním a zkusím, jestli zvládnu být sama v cizí zemi,“ popisuje Lucie, která nyní pracuje jako poradce pro zákazníky v energetické společnosti SSE.

Tyto sny se jí splnily, přesto, jak sama říká, některé věci stále nechápe. „Kolikrát si říkám, kolik věcí mi tady nedává smysl. Třeba řízení na levé straně,“ směje se Lucie.

Do České republiky se vrací pravidelně. „Snažím se alespoň třikrát do roka, protože v Čechách žije celá moje rodina, která mi pochopitelně chybí,“ přiznává Lucie Velichová a dodává, že by se sem chtěla vrátit zhruba za rok. A ne sama. „Můj snoubenec je Angličan a po svatbě se se mnou chce přestěhovat do Čech,“ pověděla.

Jak budou svoji anglickou rodinu navštěvovat po Brexitu, si zatím nedokáže představit. „Doufám, že se Evropská unie a Velká Británie nějak dohodnou a cestování nebude složitější, ale obavy pochopitelně mám. Nedokážu si představit, ze kdykoliv bych chtěla vidět moji rodinu nebo rodinu mého snoubence, musela bych si zařídit vízum,“ přemítá Lucie.

Brexit považuje za jeden velký omyl. „Hodně lidí si myslelo, že si zaprotestují, když budou hlasovat pro, ale nevěřili, že jim to opravdu projde. A teď se ani vláda mezi sebou nemůže dohodnout, co vlastně chtějí a co bude s lidmi, kteří přišli do Anglie, mají tu rodiny a práci,“ uzavírá Češka žijící v Anglii.