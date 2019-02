„Březen , měsíc čtenářů je celostátní akce, propagující a podporující četbu, ke které se Krajská knihovna Vysočiny pravidelně připojuje, výjimkou není ani letošní rok. Čtenáři a návštěvníci se opět mohou těšit na spoustu akcí, novinek a nabídku služeb, které jsou realizovány právě jenom v březnu,“ sdělila za krajskou knihovnu Jana Fialová.

Po celý měsíc mají návštěvníci, kteří dosud nejsou čtenáři knihovny, ale chtěli by se jimi stát, možnost registrovat se zdarma. Pro všechny milovníky knih je připravena Burza knih, na které si budou moct vybírat z velkého množství titulů a žánrů za symbolické ceny.

„Novinkou, kterou představujeme právě při příležitosti Března-měsíce čtenářů, je Čtenářský klub. Pořádat se bude každý měsíc . Čtenáři si v něm budou povídat o knihách, které přečetli, které mají rádi, či spolu s ostatními proberou tipy na nové knihy. Každý měsíc bude mít své téma, to březnové bude o knize, ke které se rádi vracíme. První setkání se uskuteční 11. března v učebně krajské knihovny,“ prozradila Fialová.

Již tradičně je v březnu vyhlašován Čtenář roku. Letos bude vyhlášen muž – Mistr četby. Z krajských vítězů vzejde celostátní vítěz, který bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2019. „Už 7. března proběhne v přízemí knihovny křest knihy Stopem na konec světa. Jejím autorem je začínající autor a zároveň náš kolega Petr Bobek. Knihu pokřtí spisovatelka Markéta Hejkalová,“ upozornila Jana Fialová na další zajímavou akci.

Milovníci hudby se mohou už 22. března těšit na koncert Tomáše Kočka, jehož kapela slaví významné jubileum, a při té příležitosti znovu natočila desku Sadné zrno. Pokračovat bude projekt Spisovatelé do knihoven, v rámci kterého budou mít návštěvníci možnost setkat se 5. března s prozaičkou Radkou Denemarkovou a 19. března s básníkem Ondřejem Hanusem. Do oblasti Vanuatu zavede posluchače cestopisná přednáška Tomáše Kubeše, a to 11. března.

„Chybět nebude ani pravidelné představení projektu LiStOVáNí, tentokrát bude uvedena 20. března Legenda Z+H, představení, které si připomíná 100. narozeniny Miroslava Zikmunda. Dokumentární tvorba bude v březnu zastoupena dvěma filmy, 13. března se bude promítat road trip Projekt babička, 25. března pak Mimořádná zpráva,“ připomněla Jana Fialová

Množství akcí je připraveno také pro dětské návštěvníky krajské knihovny. Těšit se mohou na Duhové hrátky – odpoledne plná tvoření, čtení a dovádění, testík Nejkulaťoulinkatější jazykolámání, soutěž O nejhezčího motýla či čtení pro děti a jejich rodiče se známým ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem – Čítárnička s Adolfem Dudkem.