Se stavbou nového bazénu souhlasí třeba zastupitelé Pavel Duben a Milan Plodík. „Starý bazén se rozpadá. Vany byly stavěné na chlorovanou, ne na slanou vodu. Už jsme viděli novou studii i posudek statika,“ konstatoval Plodík.

Zastupitelka Jana Fischerová je zdrženlivější. „Studie je sice pěkná, ale peníze ne. Rozhodnout musí nové zastupitelstvo, jestli stavbu podpoří, a hlavně jestli to městský rozpočet zvládne,“ poznamenala.

Podle sportovce Miroslava Sommera však není co řešit. „Opravovat staré je dražší, než stavět nové. Navíc v Kotlině není kde parkovat. U koupaliště by to nebyl problém,“ zamýšlel se.

Aktuální odhad ceny nového bazénu je asi čtyři sta milionů korun. Podle místostarosty Libora Honzárka starý bazén potřebuje tak důkladnou opravu, že je to skoro stejné jako postavit nový. „Tehdy se používal nekvalitní materiál. Dneska jsou bazénové vany uhnilé, kovové části rezavé. Lepší je bourat,“ vysvětlil.

Bazén u letního koupaliště by měl celoroční provoz. Podle místostarosty Stejskala to má výhody provozní i personální. Návštěvníkům by sloužila společná úpravna vody, saunové centrum a velké parkoviště, které u starého bazénu není. Navíc starý bazén by se boural až tehdy, kdy se otevře nový. „Ale když začne rekonstrukce starého, bude město nejméně dva roky bez bazénu a školáci by za výukou plavání museli cestovat jinam,“ dodal Stejskal.

S demolicí starého bazénu je spojena i plánovaná rekonstrukce jižní tribuny zimního stadionu, která je s ním spojená. Tam je například posilovna, tělocvična nebo squash. Ty by ale na místě zůstaly.

V současné době má radnice k dispozici vizualizaci budoucího plaveckého areálu a studii. O tom, jestli krytý bazén opravdu stavět, rozhodne až nové zastupitelstvo.

Bazén Kotlina



- stavba začala koncem 90. let minulého století, otevřeli jej v dubnu 1998



- v roce 2003 jako první krytý bazén v republice využil slanou vodu



- bazén je součástí relaxačního centra se zimním stadionem, tělocvičnou a posilovnou



- v roce 2006 poškodil střechu nápor sněhu, město nechalo bazén na několik týdnů zavřít



- v roce 2019 statik stavbu důkladně zkontroloval



- město nechalo loni zpevnit střechu a skleněné stěny skoro za dva miliony