První kolo dražby parkovacích míst trvalo do konce července. Základní vyvolávací cena je 350 korun za místo a měsíc. To je podle radních možná důvod, proč se parkoviště dosud nezaplnilo celé, přestože obyvatelé Výšiny po volných místech volají.

Radnice vypsala na dražbu volných míst proto do konce roku další kolo. „Cena 350 korun za měsíc, což znamená ročně přes čtyři tisíce. To zřejmě každému nevyhovuje,“ uznal místostarosta Libor Honzárek. Jak upřesnil, rozdat zájemcům parkovací místa zadarmo, není možné. Stavba parkoviště stála městskou pokladnu přes třicet milionů korun. „I když se našli lidé, kteří za parkování na Výšině nabídli i víc,“ poznamenal Honzárek.

VIDEO: Nové parkoviště Na Nebi v Brodě už dělníci staví. Přibydou desítky míst

Zájemci v prvním kole podávali nabídky v zapečetěných obálkách. Nikdo do nich nesměl nahlížet. Na Výšině je parkovacích míst dlouhodobý nedostatek. Podle městského úřadu je tady asi 800 bytů, ale parkovacích míst sotva polovina. Dana Pátková patří k těm, co volné místo k parkování na Výšině hledají často a někdy marně. Cena přes čtyři tisíce za rok se jí zdá vysoká. „Už proto, že všechno straně zdražuje, dát tolik peněz za parkoviště je zbytečný luxus. Jestli ale na to někdo má, chce auto kousek od domu pod kamerou, je mu přáno,“ pokrčila rameny žena.

Dražba parkovacích míst v Brodě



Počet míst 53

Základní vyvolávací cena je 350 korun i s daní za měsíc

Radnice vyhlásila druhé kolo

Forma soutěže obálkovou metodou. Stání získá ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou do 31. prosince 2025.

Podle restauratéra Jakuba Štrause je na Výšině málo parkovacích míst. Ceny garáží se pohybují kolem tisícovky za měsíc, takže 350 korun zas není tak moc. Jen pro srovnání. Dražbu parkovacích míst pořádalo město Havlíčkův Brod už před deseti lety. Jednalo se o 36 míst v nadzemním patrovém parkovišti v Husově ulici. Vyvolávací cena pronájmu byla 400 korun za měsíc. Nejnižší nabídka byla kolem šesti stovek, nejvyšší přes tisícovku.

Video: Nové parkoviště Na Nebi v Havlíčkově Brodě s kamerou a závorami.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Nová parkovací místa na Výšině vznikla na místě bývalé zahrádkářské kolonie. „Celkové náklady na výstavbu parkoviště jsou okolo 31 milionů korun,“ podotkla mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Podle místostarosty Libora Honzárka je lokalita na Výšině pro parkování nešťastná a výstavbou nových parkovacích míst se aspoň trochu problém vyřeší. Sídliště Na Výšině patří k nejhustěji zalidněným čtvrtím Brodu. Problémy s parkováním jsou každým rokem horší. Auta stojí na chodníku. Večer, kdy se lidé vracejí z práce, i na trávnících.

„Vjezd na parkoviště Na Nebi je z ulice Reynkova od západu,“ upřesnil Honzárek. Aby nájemci měli jistotu, že jejich placená místa nikdo neobsadí, zajistí to závora a kamerový systém.