V rámci největší charitativní motoristické akce na Vysočině byla k vidění také ukázka zásahu u havárie náklaďáku nebo simulovaná nehoda nového auta a kdo měl zájem, mohl si na simulátoru zkusit, jaké je to jít s autem přes střechu. „To není pro tebe, není tam přeci dětské sedačka,“ rozmlouvala jedna z maminek tuto možnost svému malému synovi. Ten tak vzal zavděk soutěží u stánku Besipu.

V jiné části areálu brodské psychiatrické nemocnice pak lidé obdivovali veterány. Novější i starší, zahraniční i československé. „Tohle byl mezityp, je to pořád tisícovka, ale zadní sloupky už jsou zesílené, to pak škodovka použila u stovky,“ s pohledem znalce komentoval jeden z vozů Josef, který přijel ze středních Čech.

Ta se na Festivalu dopravní prevence a motorismu prezentovala v sedle čtyřkolky, prozradila ale, že příští Rallye Dakar pojede v autě. V Suzuki Samuai bude startovat v kategorii Classic. „Chtěla bych závodit a dojet v naší kategorii v top pětce,“ řekla Deníku. Vyvrátila však, že by se nějak více soustředila na souboj s dalším Čechem Ondřejem Klimčiwem, který bude mít stejné ambice. „Není to o tom, že bych chtěla závodit s českými závodníky, budu závodit se všemi,“ řekla sympatická blondýnka.

