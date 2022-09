VIDEO: Podívejte, jak to lítá. Brod otevřel discgolfové hřiště a vstup je zdarma

Už to lítá. Jak to házíš? Musíš spodem. Nové discgolfové hřiště má od pátku město Havlíčkův Brod v parku Budoucnost za zimním stadionem. Jako první si ho mohli vyzkoušet žáci ze školy Štáflova. „Já to znám. Je to paráda Hráli jsme to ve Velkém Meziříčí. Na soustředění basketu,“ pochlubila se deváťačka Kristýna Tomšovská.

Discgolfové hřiště v parku Budoucnost | Video: Deník/Štěpánka Saadouni