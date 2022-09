Na obsazení sociálních bytů má brodská radnice rok. „Zájemci se nám už hlásí. Tvoříme pořadník. Nemám obavy, že bychom byty neobsadili,“ řekl místostarosta pro sociální oblast města Vladimír Slávka.

Byty jsou jedno i dvoupokojové s luxusním vybavením, moderním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou i lednicí. Lidé, kteří v nich ale chtějí bydlet, musí splnit předem dané podmínky.

Podle místostarosty Slávky rozhoduje výše příjmu zájemce a jeho nevyhovující bytové podmínky. „Byty v novém městském domě nejsou určené k trvalému bydlení. V případě, že nájemce přestane splňovat některá ze stanovených kritérií, uvolní byt dalším zájemcům,“ informovala mluvčí radnice Alena Doležalová.

Dům dostupného bydlení stojí v lokalitě Rozkoš. Má tři patra. Je bezbariérový s výtahem. Celkové náklady na výstavbu činily skoro třicet milionů korun. Z této částky pokryla necelých osmnáct milionů státní dotace.

Budoucí zájemci o bydlení se na dům podívat nepřišli, ale i tak nová stavba a ruch kolem ní vzbudily zájem lidí z okolí. Podle Milana Vondráka z Havlíčkova Brodu záleží hodně na tom, jaké nájemníky město do nového domu vybere. „Vypadá to hezky. Sám bych si dal říci, až budu v důchodu. Ale aby to nedopadlo tak, že kolem bude nepořádek a z domu pro potřebné dům hrůzy,“ poznamenal Vondrák.

Podle názoru Věry Svobodové těch několik málo bytů problémy lidí s nízkými příjmy moc neřeší, je to jen kapka v moři. „Lepší by bylo přispívat lidem skutečně potřebným na nájem, ale to je otázka spíš pro stát než město,“ dodala Svobodová.

Stavbu domu dostupného bydlení podpořila od začátku zastupitelka Eva Vyoralová. „Ve volebním programu Ženy za Brod jsme se zavázaly, že budeme podporovat jakoukoliv bytovou výstavbu ve městě a proto mě těší, že na sídlišti Rozkoš se začal stavět bezbariérový dům dostupného bydlení,“ zdůraznila Vyoralová. Zastupitelku mrzelo, že město asi od roku 2006 nepostavilo žádný dům s nájemnými byty. „Město vytváří podmínky pro vznik satelitů. Ne každý má finance na to, aby si mohl koupit parcelu a začal stavět,“ posteskla si Vyoralová.

První kroky ke stavbě domu začaly v Brodě loni, kdy společnost Milana Oplíštila vyhrála soutěž na dodavatele. Stavbu ale provázely neustálé problémy. „Nejdřív covid, pak následky covidu. Chyběl nám materiál, vázly dodávky, rostly ceny materiálu a to o celých třináct procent,“ postěžoval si ředitel stavební firmy. Aby toho nebylo málo, začala válka na Ukrajině a stavební firma přišla o dělníky. „Ale i tak se nám podařilo stavbu dokončit s předstihem,“ zdůraznil Oplíštil.

Dům dostupného bydlení

* Cena stavby zhruba 30 milionů, z toho osmnáct dotace státu

* Dům má tři patra, čtrnáct bytů, z toho dvanáct pro sociálně potřebné

* Dům je bezbariérový, má výtah, moderní sociální zařízení, kuchyně i lednice

* Pobyt je omezený na dobu, kdy bude zájemce splňovat podmínky pro přidělení bytu

* Rozhoduje výše příjmů a sociální tíseň žadatele

* Město má na obsazení bytů asi rok