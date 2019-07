„Havlíčkobrodští zastupitelé jednohlasně schválili pořízení potřebné změny územního plánu. Nová část trasy I. třídy by měla navázat na jihovýchodní část obchvatu, který plánuje ŘSD začít stavět ve druhé polovině tohoto roku. Teď na něj vybírá dodavatele,“ informoval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09) s tím,že změna územního plánu je prvním krokem, který umožní další projektování nové silnice.

O stavbě jihozápadního obchvatu zatím rozhodnutí nepadlo. ŘSD během letošního roku vypracuje investiční záměr projektu, který předloží ministerstvu dopravy. „Z jeho hodnocení vyplyne, jestli bude projektová příprava pokračovat,“ informovala Marie Tesařová, ředitelka Ředitelství silnic a dálnic ČR divize Jihlava. Hlavní a nejdůležitějším předpokladem je, aby to bylo v souladu s územním plánováním. Brod má zatím trasu možné další části obchvatu v územním plánu ošetřenou takzvanou územní rezervou.

Varianty vedení obchvatu, který má propojit I/34 od Humpolce a I/38 od Jihlavy, představilo ŘSD celkem dvě. Ta kratší trasa měří 2,7 kilometru. Ta by ale nevyvedla dopravu ze Šmolov, místní části Havlíčkova Brodu. Šmolovům by se vyhnul až obchvat dlouhý 4,5 kilometru. Jihozápadní obchvat by vyřešil dlouhodobý problém přetížené Humpolecké ulice, kudy vede jediná příjezdová trasa k dálnici D1.

Na stavbu jihovýchodního obchvatu na který Brod čeká léta, dostalo ŘSD dvě nabídky. Turecká firma Bergiz Insaat chce obchvat postavit za 1,259 miliardy korun, sdružení které tvoří firmy Strabag, M-Silnice a Porr nabídlo 1,598 miliardy korun. Obchvat by měl začít sloužit motoristům v roce 2022. První severovýchodní obchvat dlouhý 2,6 kilometru má Brod od roku 2003, směřuje k výpadovce na Kolín, podle Broďáků ale městu moc neulevil, neboť velké procento řidičů ho nepoužívá a z nepochopitelných důvodů se snaží projíždět silnicí až do centra Havlíčkova Brodu. V dopravní špičce je pak tato silnice beznadějně ucpaná.