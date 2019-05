„Azylové zařízení v bývalé obchodní akademii nebude. Projekt byl zastaven,“ informoval nedávno Havlíčkobrodský deník místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). Rýsuje se jiná varianta, která by byla pro město podle Honzárka skutečně zajímavá. Obchodní akademii by mohlo využívat Muzeum Vysočiny. Město o tom chce jednat s Krajem Vysočina, který je zřizovatelem muzea.

„Tato varianta se zdá nejlepší, už s ohledem na historii budovy a její stavební dispozice,“ podotkl zastupitel Milan Plodík (KSČM). Podle Libora Honzárka by byla přestavba budovy velmi náročná a nákladná a přišla by na desítky milionů. Město mělo v minulosti sice slíbené dotace, nestihlo projekt zpracovat v termínu. Navíc i podoba azylového zařízení byla diskutabilní. Podle bývalé místostarostky Ivany Mojžyškové se mělo jednat o azylový dům takzvaně pro všechny.

Počínaje rodinami v nouzi a konče bezdomovci. Stěhovat se tam měla i pečovatelská služba. Proti tomu se ohradila Oblastní charita Havlíčkův Brod a takový projekt označila za rizikový. „Po zhruba dvaceti letech zkušeností v sociální oblasti jsou z mého pohledu plánované kroky města riskantní, ohrožují systém a soudržnost sociální péče i prevence ve městě,“ komentovala nápad místostarostky Mojžyškové dnes již bývalá ředitelka Oblastní charity Anna Blažková a dodala: „Je to hned několik naprosto nesourodých a problematických cílových skupin klientů. Město riskuje nejen konflikty uvnitř budovy, ale také v jejím okolí,“ zdůraznila Blažková.

Záměr vybudovat přímo v centru města azylové zařízení pro všechny, obyvatele Brodu nepotěšil „Záměr města je naprosto děsivý. Koncentrace problematických lidí na jednom místě. Je to jednoznačně lumpárna,“ komentoval záměr stavby azyláku například Petr Málek. Podle Jiřího Nováka úplně stačí když se bezdomovci potloukají kolem nádraží a obchodního domu Kauland. Někteří jsou opilí a vulgárni. Zvát je do centra města navíc do blízkosti základních škol je podle jeho názoru zbytečné riziko.

Vybudovat v bývalé obchodní akademii muzeum se jeví jako nejlepší řešení. Muzeum Vysočiny se již léta potýká s nedostatkem prostor. Budova je v centru města, v sousedství historického parku Budoucnost. Podle ředitele Michala Kampa by muzeum nové prostory jen vítalo.

Historickou budovu obchodní akademie opustili studenti v roce 2010. Od té doby se pro ni radnice marně snažila najít využití. Nepodařilo se jí ani prodat.