Brodská atletika se dočká moderního sportoviště

Havlíčkův Brod – Broští atleti se konečně dočkají moderního zázemí. V listopadu odstartovala zásadní přestavba sportovního areálu Na Losích. Na stavbě za necelých 37 milionů korun začala pracovat stavební firma Chládek a Tintěra. Hotovo by mělo být do konce července příštího roku.

Foto: Deník / Hošková Veronika

Se špatnými podmínkami se brodská atletika potýkala dlouho. "Dokonce si myslím, že jsme měli nejhorší lehkoatletické zázemí ze všech okresů Vysočiny. Sportovcům Tělovýchovné jednoty Jiskra jsme generální rekonstrukci slibovali mnoho let," uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Před několika lety se vybudoval areál pro dětský atletický dorost v Základní škole Wolkerova. Ten splňuje přísné parametry pro pořádání školských atletických her.

Atletika má v Havlíčkově Brodě dlouhou tradici. Sahá až do období před druhou světovou válkou, tehdy ještě pod brodským Sokolem. Největšího boomu se dočkala v 70. letech minulého století. V té době atleti patřili mezi nejlepší sportovce a mnozí z nich se stali mistry Československa. Tehdy také došlo k vybudování nového stadionu Na Losích. V současné době má oddíl přes 60 členů. Závodníci se kromě běžeckých disciplín zaměřují i na technické disciplíny jako je disk, oštěp, koule, skok vysoký a skok daleký.

"Atletika v posledních letech trpěla tím, že areál nedosahoval potřebným kritériím. Dráha je škvárová a jsou tu špatné odtokové podmínky. Někteří sportovci přešli do okolních atletických oddílů," doplnil Libor Honzárek.

Do léta v Brodě vyroste moderní areál, který bude vyhovovat podmínkám atletického svazu pro pořádání vrcholových soutěží. "Bude tu nový trávník s umělou závlahou, kompletní vybavení pro atletiku, lehkoatletický ovál, šestidráha, doskočiště, technické zázemí nebo nové oplocení. Z lehkoatletických disciplín tady bude vše, kromě hodu kladivem. To jsme sem nechtěli pustit, protože by poničilo závlahu," přibližuje budoucí podobu brodského sportoviště zdejší místostarosta.

Město se na projekt lehkoatletického areálu snažilo získat dotace už v minulosti. Neúspěšně. V současnosti je žádost opět podaná. "Rozhodli jsme se, že i kdybychom dotaci nezískali, tak tuto investici zrealizujeme z vlasních prostředků," dodal Libor Honzárek.

Přeměna sportoviště přijde na necelých 37 milionů korun. Stavbu vysoutěžila společnost Chládek a Tintěra, které bylo staveniště v minulém týdnu oficiálně předáno. Dokončení areálu je plánováno na první polovinu příštího roku, v červenci 2018.