Jak dodala, ukrajinské děti určitě navštěvovaly doma nějaké mimoškolní sportovní kroužky. Proto by třeba rády uvítaly možnost zapojit se i teď, aby trochu zapomněly na tragické události doma.

Jiskra nabízí i možnost využití venkovních sportovišť, jako je hřiště na házenou nebo na volejbal. Veškeré informace podá Michaela Slavíková e-mailem nebo telefonicky. „Výbor TJ Jiskra chce tímto projevit solidaritu, zároveň a pomoci lidem z Ukrajiny. Už zaslala za přispění většiny oddílů finanční pomoc přes sedmdesát tisíc korun na sbírku Člověk v tísni,“ dodala Slavíková.

Možnost sportování zdarma v brodské Jiskře uvítala Andrea Svyranec, která v havlíčkobrodském AZ centru vede adaptační skupinu pro ukrajinské děti. Ta má pomoci dětem v předškolní a školním věku zapojit se co nejdřív do života v Česku.

„Že mohou ukrajinské děti zadarmo do sportovních kroužků, to je pro nás od vás úplně nová a hlavně výborná zpráva,“ řekla Deníku. Jak upřesnila, adaptační skupina určitě požádá havlíčkobrodské sportovce o další kontakty. „Myslím, že mezi ukrajinskými dětmi bude o sportovní kroužky veliký zájem. Výborný bude pro nás nějaký informační leták. Necháme ho co nejdřív přeložit do ukrajinštiny a rozešleme do škol a školek,“ dodala.