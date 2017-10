Brodská nemocnice obhájila statut nemocnice přátelské k dětem

Havlíčkův Brod - Dětské oddělení nemocnice Havlíčkův Brod prošlo minulý týden zvláštním odborným šetřením s cílem obhájit (recertifikovat) statut Baby Friendly Hospital Iniciative, nemocnice přátelská dětem. Brodská nemocnice podstoupila toto recertifikační řízení jako první nemocnice v České republice.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„V roce 1989 vzniklo společné prohlášení Světové zdravotnické organizace a UNICEF na ochranu, prosazování a podporu kojení. Jeho záměrem bylo upozornit na významnou roli, kterou hrají zdravotníci při podpoře kojení. Hlavní zásady byly shrnuty do 10 kroků k úspěšnému kojení, které by se měly v porodnicích dodržovat. Od roku 1998 je dětské oddělení nemocnice nositelem mezinárodního ocenění Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem) za podporu a propagaci kojení,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo. Titul Baby Friendly Hospital uděluje UNICEF.

Základem je deset kroků směřujících k naplnění fyziologických potřeb vazby máma a dítě. „Není to jen postup týkající se kojení, ale celého managementu poporodního období tak, aby vše zajišťovalo lepší zdraví dítěte a lepší návaznost," sdělila primářka oddělení Magdalena Chvílová Weberová.

Nemocnice, která chce toto ocenění získat, musí mít počet kojených dětí při propuštění z porodnice nad národním průměrem, to znamená nad 90 procent. „V naší nemocnici je to 97,4 procent kojených dětí při propuštění z nemocnice za rok,“ zdůraznila mluvčí Černo.



Nový certifikát opravňující dětské oddělení a nemocnici k držení tohoto titulu převezme ve středu 11. října v 15 hodin primářka dětského oddělení MUDr.Magdalena Chvílová Weberová při zahájení odborné konference na téma Vývojová péče - Den pro zdraví nejmenších. Konference je věnovaná citlivé a rodinu podporující péči o nedonošené novorozence v nemocnici a dlouhodobé následné péči po propuštění. Konference se koná od 15 do 19 hodin pod záštitou MUDr. Lumíra Kantora, senátora Parlamentu ČR a dlouhodobého předsedy ČNeoS v prostorách nemocniční jídelny.



„Zároveň s tím již v dopoledních hodinách, to je v 10 hodin, na dětském oddělení dojde k předání speciální vyhřívané podložky do postýlky v hodnotě 40 tisíc korun od společnosti České dráhy. Od 11hodin pak mohou zdravotníci a účastníci konference navštívit zrekonstruované prostory stanice intermediární péče o novorozence,“ upřesnila mluvčí Černo.

Součástí akce je také výstava občanského sdružení Za novým úsměvem - výstava fotografií dětí s vrozenou rozštěpovou vadou v obličeji.