„Je to kvůli epidemiologické situaci. Proto nemocnice Havlíčkův Brod svítí purpurově jako připomínka za děti do dlaně. Stejně tak se rozsvítí i kaplička v Antonínově Dole, kde se každoročně konaly bohoslužby za nedonošená miminka,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo. Jak dodala, všichni ostatní mohou podpořit Světový den za nedonošená miminka tím, že rozsvítí svíčku u sebe doma.

Dětí s nízkou porodní váhou rok od roku přibývá. „Letos do začátku listopadu bylo v našem perinatologickém centru hospitalizováno sedmašedesát dětí s nízkou porodní váhou pod 2500 gramů a 166 dětí bylo hospitalizováno na novorozenecké jednotce intenzivní péče. Každoročně naši péči potřebuje asi sto devadesát dětí s nějakým problémem, který vznikl při předčasném porodu," sdělila primářka dětského oddělení Magdaléna Chvílová Weberová.

Mluvčí brodské nemocnice Petra Černo zdůraznila, že díky aktivitě primářky Chvílové se již řadu let pořádají bohoslužby za děti do dlaně. Tato akce je každoročně věnována dětem původně nedonošeným, dětem, které zdravé být nemohou. Je vzpomínkou na děti, které při porodu a po porodu zemřely a jejich rodiče, kteří tuto bolest nesou celým životem. Je věnována těm, kdo se o miminka "do dlaně" po porodu a celé následné roky starají.

Bohoslužba za nedonošené děti v kapličce v Antonínově Dole v mimulých letech

Světový den předčasně narozených dětí (World Prematurity Day – zkráceně WPD) byl ustanoven na historicky prvním setkání organizace EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) a partnerských rodičovských organizací v Římě roku 2008. Tehdy 17. listopad nebyl zvolen náhodou. Je to den, kdy se jeden ze zakládajících členů organizace stal hrdým otcem dcery po té, co následkem předčasného porodu ztratil trojčata. Od té doby se stále víc a víc organizací i jednotlivců po celém světě připojuje a svou listopadovou aktivitou upozorňuje na problematiku předčasných porodů s cílem zlepšit situaci nedonošených dětí a jejich rodin.V České republice se tento významný den připomíná od roku 2010. Hlavním organizátorem oslav je organizace Nedoklubko, která již téměř 18 let podporuje rodiče po předčasném porodu. Nedoklubko si klade za cíl upozornit na to, že nedonošené děti patří mezi ty nejzranitelnější.

Ředitelka organizace Lucie Žáčková říká: „Nejen rodiče nedonošených dětí, ale i širší veřejnost by se měla o náročnosti a složitosti péče i zdravotních rizicích novorozenců dozvědět co nejvíce. Šance předčasně narozených dětí přežít a uchovat si zdraví rostou, když je dobrá spolupráce neonatologa, pediatra a informovaných rodičů.“