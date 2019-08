Havlíčkův Brod – Havlíčkobrodská porodnice opět hlásí rekord v porodnosti. „Porodnice v červenci doslova praskala ve švech. Narodilo se rekordních 160 dětí za měsíc. A i srpnové dny ukazují, že nadílka bude početná. Aktuálně se blížíme k 900 porodu letošního roku,“ oznámila Petra Černo mluvčí havlíčkobrodské nemocnice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Za posledních dvacet let se tolik dětí za měsíc v Brodě nenarodilo. „Až letos v červenci, kdy přišlo na svět přesně 160 miminek ze 159 porodů, z toho jeden pár dvojčat. To jsme za dvacet let, co tu pracuji, neměli. Skutečně nemůžeme hovořit o prázdninovém provozu, uskutečnilo se u nás v průměru pět porodů denně," říká s úsměvem porodní asistentka Hana Zadinová, která vede statistiky novorozenců v nemocnici. Narodilo se 94 chlapců a 66 holčiček a nejčastějšími jmény, která maminky dávaly svým dětem, jsou Jan a Jakub, Ema/Emma, Eliška a Kristýna.