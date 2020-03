„Při odběrech se nákazy nebojím, větší pravděpodobnost je, že se nakazím při běžných činnostech, jako je třeba nakupování. V odběrovém stanu používáme respirátory typu FFP3 a ostatní ochranné pomůcky, takže riziko je minimální,“ vysvětluje Soňa Niklová.

Na pomoc s odběrem vzorků se přihlásila sama. „Zřízení odběrového stanu je praktičtější a v dané situaci znamená rozhodně urychlení odběrů. Odebereme jich více než při výjezdech se speciální sanitou. Také tím šetříme ochranné pomůcky,“ svěřuje se Niklová.

Ve stanu pomáhá od začátku, tedy od pondělí. Přijíždějící lidé jsou disciplinovaní. „Zatím jsme se nesetkali s konfliktním jedincem. Naopak většinou přijíždějí pacienti, kterým není dobře. Jsou rádi, že mohou podstoupit odběr rychle a jednoduše a vrátit se okamžitě domů. V dané situaci je důležité, aby lidé dodržovali karanténu,“ upozorňuje Niklová.

Testují jen pacienty, které pošle praktický lékař nebo hygiena. „Občas přijede i člověk, který není na seznamu od těchto subjektů. Tyto osoby ale musíme odmítnou a požádat je o kontakt s lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí, kteří jako jediní mohou odběr indikovat,“ přiznává brodská sestřička.

Vzorky v Brodě odebírají od sedmi do sedmnácti hodin. „Jsme zde dvě a v poledne se střídáme s další směnou. Z mého pohledu je to dobře nastavený systém, který sestru tolik nezatíží. Nemohla by tam být jen jedna po celou dobu,“ přemítá Niklová.

Nejvíc práce mají sestřičky z ranní směny. „Aktuální zkušenost ukazuje, že pacienti raději přijíždí během dopoledne. Někdy stojí za sebou i více vozidel a musejí pár minut vyčkat, než je odbavíme,“ všímá si Niklová.

Šichtu musí zvládnout bez jídla. „Vzhledem k časové vytíženosti a také kvůli tomu, že jsme oblečené do ochranných obleků, po dobu směny nejíme. Napít se samozřejmě můžeme,“ popisuje Niklová.

A jak vlastně zdravotníci aktuální situaci prožívají? „Snažíme se připravit na případný přísun většího množství pacientů. Aktuálně už máme nastavený systém přijímaní a hospitalizace pozitivních pacientů, abychom je oddělili od ostatních. Nemocnice dělá maximum, abychom byli připraveni,“ odpovídá Niklová.

„Moc děkujeme široké veřejnosti za podporu, ať už jde o šití roušek či další materiální pomoc. Nicméně stále máme nedostatek ochranných prostředků, respirátorů, ochranných obleků. Chtěli bychom požádat soukromé společnosti, které mají tyto prostředky k dispozici a omezily svůj provoz, aby nám poskytly ochranné pomůcky do zdravotnického provozu,“ prosí na závěr obětavá sestřička.