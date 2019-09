Díky rozsáhlé rekonstrukci škola získala moderně vybavené učebny. Nově mají žáci k dispozici vylepšené učebny fyziky a chemie, novou výpočetní techniku a především jedinečné centrum, které nemá žádná jiná škola v kraji.

„V pátém nadzemním podlaží vznikly dvě velice moderní a ojedinělé učebny s 2D a 3D projekcí a planetáriem, které budeme využívat pro výuku přírodních věd. Kromě těchto dvou učeben vznikla na zbývající ploše střechy pochozí zahrada a prostor pro pozorování dalekohledem. Navíc tady bude nainstalovaná i meteostanice pro měření přírodních jevů,“ popsala ředitelka školy Milena Popelová.

Prostor na střešní terase budou žáci využívat i v rámci pracovních činností. „Každá třída dostane určitou část ploch a truhlíky, kde se dají pěstovat například bylinky. Můžeme pracovat i ve skleníku, takže v rámci pracovních činností se budou žáci starat i o rostlinky,“ nastínila ředitelka školy.

Novinka je určená i pro veřejnost. „Toto centrum nebude sloužit jen žákům naší školy, ale výukové programy budeme nabízet i ostatním školám v okolí. A pro velký zájem budeme samozřejmě pořádat i programy pro širokou veřejnost,“ potvrdila Popelová.

Ačkoliv se slavnostní otevření konalo ve středu 11. září, školáci se do nových učeben podívali už začátkem týdne. „Loňský rok byl opravdu náročný, protože žáci se učili v hluku a prachu, takže byli i zvědaví, co tady vlastně vzniklo. Do konce září se budeme snažit nastavit rezervační systém tak, abychom mohli rozjet provoz pro žáky i ostatní školy,“ uvedla Popelová.

Výstavbu moderního přírodovědného centra vyšla zhruba na 74 milionů korun. „58 milionů korun pokryla dotace z evropských fondů, která činila 90 procent celkových uznatelných nákladů,“ vyčíslila mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

„Samotnému projektu předcházely dlouhé diskuze a zvažování, jestli do toho vůbec jít. Nakonec jsme došli k rozhodnutí, že se do toho pustíme a dnes vidím, že jsme dobře udělali, protože máme něco, čím se můžeme chlubit v celém Kraji Vysočina. Velmi se těším na to, že centrum bude sloužit nejen školám v Havlíčkově Brodě a v okolí, ale i široké veřejnosti. Některé obrázky, které zde mohou vidět, jsou skutečně unikátní,“ vyzdvihl starosta města Jan Tecl.