Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak došlo k blízkému setkání dvou zcela odlišných kultur, popisuje ředitel gymnázia Hynek Bouchal. „Když se Johanka Juklová učila japonsky, potřebovala poradit s učebnicemi, a tak se obrátila na japonskou ambasádu. Odpověděl jí přímo velvyslanec Hideo Suzuki, kterého její nadšení tak zaujalo, že přijel i s chotí do Havlíčkova Brodu. Navštívil naši školu,“ říká ředitel.

Japonské suši, polévka ramen, cukroví ze zeleného čaje. Gymnázium v Havlíčkově Brodě pořádá v úterý 15. listopadu den otevřených dveří pro budoucí studenty a jejich rodiny. Originálně v japonském stylu. Chodbami procházejí studentky v kimonu v doprovodu nindžů.

Student Jonáš Novotný připravuje před zraky zvědavých diváků pravé japonské suši. „Není to žádná věda. Učil mě to táta, má rád japonskou kuchyni,“ vysvětluje Jonáš. Názorně předvádí, jak stočit černou řasu nori plnou rýže, ryb a zeleniny do pevného válečku.

Japonci jedí hůlkami. Úplně všechno i pikantní polévku ramen. Každý má možnost to vyzkoušet. Pobryndání je jisté. „Výborné, skvělé,“ pomlaskává přes stůl student Daniel Kušnír nad miskou polévky. Hůlkami jíst umí. Nejdřív vybere maso, zeleninu, nudle. Vývar se musí vypít.

Množství exotických dobrot nepadá z nebe. Polévku, suši, cukrovinky ze zeleného čaje. To všechno připravují pro návštěvníky gymnázia sami studenti s několika učiteli znalých základů japonské kuchyně. Začali s přípravou v pondělí odpoledne, skončili večer. Dnes je čeká celodenní směna. „Všechno sami, nikdo nás nevystřídá,“ povzdechne si Julie Vrbová nad hrncem japonské polévky.

Takový zájem o japonskou kulturu ve střední škole na Vysočině překvapuje Irenu Hosoda Višňovskou. Ve výtvarném ateliéru popisuje studentům, jak vypadají japonské hračky. „O Japonsko se zajímá hodně Čechů, ale festival japonské kultury ve velkém stylu jako v Brodě, vidím poprvé,“ vrtí hlavou úřednice japonského velvyslanectví.

Zájem o Japonsko mají i dvě naše průvodkyně. Studentky Kristýna Kopačková a Barbora Houdková. „Jednou bych se chtěla do Japonska podívat. Je to zajímavá země s úžasnou kulturou,“ přeje si Kristýna Kopačková.

Den otevřených dveří a festival japonských tradic v brodském gymnáziu je nečekaným zážitkem i pro Broďačku Janu Polívkovou. „Hledáme střední školu pro syna. Byla jsem už ve třech školách, ale tohle je opravdu originální,“ usmívá se překvapená matka.