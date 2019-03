Jděte okolo. Tuto větu slyší cestující na brodském nádraží pravidelně již od minulého týdne a budou ji slyšet ještě několik měsíců,když musí při cestě k vlaku používat služební přechod. „K zásadním omezením cestujících nedojde,“ uvedla již loni Kateřina Šubová mluvčí SŽDC. Podle jejích slov se stavebních úprav dočká nakonec i páté nástupiště, které je zahrnuto v projektu s názvem Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod.

Modernizace na léta

Brod je nejvýznamnějším dopravním uzlem na trase Praha – Brno. S modernizací nádraží, které dříve bývalo chloubou města, Správa Železniční a dopravní cesty začala před čtyřmi lety lety. Díky investici ve výši 139 milionů korun je teď nádraží plně bezbariérové, což ocení zejména maminky s kočárky nebo vozíčkáři.

První práce na brodském nádraží sice v minulosti začaly, ale zůstaly na půli cesty. Modernizací prošlo například nástupiště dvě a tři, další už ne. „Součástí rekonstrukce je obměna železničního svršku i spodku, nástupiště, přístřešků a jejich odvodnění. Současně se řeší úpravy trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce osvětlení i izolace podchodu pro cestující a zavazadlového tunelu,“ informoval o opravách mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Proč byla opraveny jenom část nástupišť vysvětlila následně mluvčí SŽDC Kateřina Šubová tím , že tak náročné investice je třeba provádět po etapách. Komplikace způsobily přidělené evropské dotace. Nebylo jich tolik, aby se podařilo provést všechny opravy nástupišť najednou.

O pokračující modernizaci se mluvilo ještě loni v létě, kdy SŽDC sdělila, že zhruba od začátku srpna bude pokračovat v další opravě nádraží v Havlíčkově Brodě. Pomyslnou čáru přes rozpočet udělala obnova výhybek po obvodu železniční stanice, která si vyžádala ještě další výluky vlaků, což by už bylo pro plynulost dopravy neúnosné.

Přes koleje koridorem

Práce na opravách starých nástupišť začaly před několika dny. V současné době dělníci pracují hlavně na prvním nástupišti. Počátkem léta by se měly stavební práce přesunout na nástupiště číslo čtyři. Hotovo by mělo být na podzim. Dělníci nebudou opravovat jen perony, ale také kolejiště. Nové bude podle SŽDC i zabezpečovací zařízení, což zajistí AŽD Praha. Jak cesta na vlak vypadá, pokud chceme jet například do Brna vlakem, který odjíždí ze třetího nástupiště, zkusil redaktor Havlíčkobrodského deníku přímo na místě. Podchod k nástupištím je v hale ČD zavřený. Cestující vyjde ven před budovu, a projde brankou ke kolejím, následuje oplocený koridor, který vede na druhé nástupiště. Až tam pak může cestující použít podchod. Pokud cestující tápe, poradí mu informační leták. Tazatelům ochotně poradí i drážní pokladní nebo dozor na nádraží. Podchod by měl být podle informací zavřený asi do půlky dubna.

Opravy prvního nástupiště mají v plánu skončit v půli června. Pak budou stavební práce pokračovat na čtyřce. Tam jsou práce podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše plánovány do začátku září. Tato další etapa modernizace nádraží v Brodě bude stát 109 milionů korun. Ovšem SŽDC plánuje pokračování, které bude náročné nejen do délky trvání, ale i finančně. Bude stát téměř dvě miliardy a půjde komplexní rekonstrukci železniční stanice Havlíčkův Brod. Práce jsou plánovány na období let 2020 až 2022. Bude zahrnovat výměnu kolejového svršku i spodku a zabezpečení v celé stanici. I na kolejích, které se využívají pro posun. Modernizací projde i páté nástupiště a výpravní budova.

„Železniční stanice Havlíčkův Brod má dlouhou a bohatou historii. První vlak vyjel ze stanice směrem do Jihlavy 21. prosince 1870. Roku 1898 byla připojena trať ve směru na Žďár nad Sázavou. V roce 1970 byla dokončena nová budova nádraží. Před jejím průčelím se nachází městské autobusové nádraží,“ informoval nedávno na odborné přednášce Lukáš Sobotka, vedoucí technického oddělení firmy Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.