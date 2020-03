„Jeden student vždy vařil čtyři porce hlavního chodu s omáčkou a minimálně jednou přílohou. Povinnou surovinou bylo kuřecí prso. Druhý pak připravoval studený předkrm, k jehož přípravě musel použít červenou řepu,“ přiblížila zástupkyně ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Marie Mrázová, která je zároveň organizátorkou soutěže.

Jednou ze soutěžících byla například Tereza Pekařová. „Jsem tady už podruhé a vaření jsem si užila. Připravovala jsem hlavní chod, což v mém případě byla kuřecí prsa s bramborovým pyré s lanýžovým máslem, mrkvové pyré, zelenina, žampiony na másle a smetanová omáčka. Myslím, že i porotě chutnalo, protože při hodnocení byli moc milí,“ řekla s úsměvem mladá kuchařka.

Naopak její kolegyně Jana Rejnušová byla na soutěži poprvé. „Přiznám se, že jsem ze začátku měla trému, ale jakmile jsem začala vařit, tak ze mě spadla,“ svěřila se studentka chrudimské hotelové školy.

Odborné porotě připravila předkrm z červené řepy. „Dělala jsem salátek a k němu rolku z červené řepy plněnou gordonzolou a tvarohem. Recept jsme vymyslely před dvěma týdny s mojí mistrovou, postupně ho upravovaly a zdokonalovaly. S výsledkem jsem celkem spokojená,“ dodala Rejnušová.

Letos soutěžilo deset týmů. „Je to takový standardní počet. Až na jednu tady byly všechny školy z Vysočiny a jedna z Chrudimi. Chyběla jen škola z Nitry, která se také účastní pravidelně, ale tentokrát jim to bohužel nevyšlo,“ uvedla Mrázová.

Nejtěžší na celé soutěži bylo pro organizátory vybrat nutné ingredience. „Každý rok vymýšlíme něco jiného. Chceme, aby to bylo trošku regionální, ale aby to zároveň studenti stihli připravit za pětačtyřicet minut. Už vařili králíka, pstruha, vepřovou panenku a kachní prsa. Padl návrh zkusit letos zvěřinu, ale to by se časově nedalo zvládnout, tak jsme zvolili právě kuřecí prsa,“ prozradila Mrázová.