Bazén je v provozu zhruba třiadvacet let. Jak už Deník informoval, bez oprav by ho město muselo zavřít. Bazén prohlédl statik a verdikt byl neúprosný: střešní konstrukce a skleněné stěny jsou v havarijním stavu. Město nechalo na konci zimy největší závady za bezmála dva miliony korun opravit. I podle místostarosty Zbyňka Stejskala má kryty bazén to nejlepší za sebou. „Statik odhaduje tak tři až pět let, déle bazén nevydrží,“ poznamenal.

Ještě počátkem letošního roku odhadovali radní náklady na rekonstrukci starého bazénu na sto milionů korun. Teď hledají jiné řešení. To, o kterém uvažují, ale některé zastupitele zvedlo ze židle. „Je tu možnost přemístit bazén z Kotliny k letnímu koupališti v Chotěbořské ulici,“ potvrdil Stejskal.

Podle zastupitele Plodíka je to ale nesmysl. „Nevím, jak by chtěli bazén přemístit. Odvézt na kolečku? V poslední době opakovaně slyším, že radnice nemá na něco peníze. A starý bazén zbouráme a postavíme ho jinde. Na to peníze budou?“ podivil se.

Také některé další zastupitele nápad přemístit krytý bazén jinam překvapil. „Na první pohled je to nesmysl. Záleží ale, k čemu radní dojdou. A jestli to budou chtít platit z dotací, nebo jen z pokladny města. Podle toho se asi rozhodnu,“ prohlásil například Jan Schwarz. I zastupitelka Eva Vyoralová už o stěhování slyšela. „Zatím nemám podklady, abych se mohla vyjádřit,“ konstatovala.

Bazén Kotlina

Stavba začala koncem 90. let minulého století, otevřený byl v dubnu 1998.

V roce 2003 jako první krytý bazén v ČR využil slanou vodu.

Bazén je součástí relaxačního centra se zimním stadionem, tělocvičnou a posilovnou.

V roce 2006 poškodil střechu nápor sněhu, město nechalo bazén na několik týdnů zavřít.

Další důkladná kontrola stavby statikem následovala v roce 2019.

Letošní opravy v podobě zpevnění střechy a skleněných stěn přišly město na 1,7 milionu korun.

Zdroj: město Havlíčkův Brod

Hlavou kroutí i někteří obyvatele Brodu. „To myslíte vážně, nebo je to vtip?“ reagoval živnostník Pavel Prchal. Naopak podle sportovce Miroslava Sommera není stěhování bazénu špatný nápad. „Bazén je v havarijním stavu, vydrží tak tři roky. Opravovat staré je dražší než stavět nové. Navíc v Kotlině není kde parkovat. U koupaliště by to nebyl problém,“ zamýšlel se.

I podle místostarosty Stejskala se tak velká oprava, jaká je potřeba, vyrovná stavbě nového krytého bazénu. „Jestli je to výhodné, zjistí studie. Starý bazén by mohl sloužit do té doby, než otevřeme nový. Když začne rekonstrukce, musíme starý bazén na dva roky zavřít,“ poznamenal s tím, že by spojením nového bazénu a koupaliště vznikl moderní sportovní areál s celoročním provozem se saunovým centrem a masážemi .

Jak doplnil, na studii se budou podílet projektanti, kteří mají se stavbou moderních bazénů zkušenost. Výsledek mají mít radní k dispozici už na přelomu roku.