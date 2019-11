Brodský kulturní dům se rozduní v rytmu rocku. Přijede kapela Uriah Heep

Havlíčkův Brod – Britská rocková kapela Uriah Heep poprvé v historii přijede do Havlíčkova Brodu. Autoři hitů typu Lady In Black, Wizard nebo Grazed By Heaven v místním kulturním domě Ostrov zahrají v pátek 31. ledna.

Organizátor brodského koncertu kapely Uriah Heep Antonín Axman. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová